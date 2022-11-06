Крупный застройщик из Самары построит дом в Новосибирске

Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство жилого дома с подземным паркингом в Октябрьском районе самарскому застройщику – ООО «Строительная компания Арена».

В Новосибирске в микрорайоне Ключ-Камышенское плато компания одного из крупнейших застройщиков Самары – Анатолия Давидюка – возведет многоэтажное жилое здание (18-25 этажей). В доме будет 1190 квартир (748 однокомнатных, 368 двухкомнатных и 74 трехкомнатных), а также 14 встроенно-пристроенных помещений общей площадью 2664,69 кв. м и 415 машино-мест в подземном паркинге.

Генеральный директор ООО «Строительная компания Арена», согласно сервису rusprofile.ru, – Анатолий Давидюк. Он также учредитель еще 66 компаний, среди них ГК «Новый Дон», ООО «Донстрой» и другие. В Самаре Анатолия Давидюка называют строителем небоскребов. Его жилые комплексы, как правило, 27-28 этажей. В апреле 2022 года одна из его компаний презентовала проект застройки территории бывшего завода «ГПЗ-4». Речь шла о строительстве 10 высотных многоквартирных жилых домов, в трех из них запланировано 53 и 75 этажей. На центральной оси квартала должны возвести дом-доминанту высотой 250 м. Проект ждет разрешения на строительство.

В октябре 2021 года самарский губернатор Дмитрий Азаров присвоил Анатолию Давидюку почетное звание «Заслуженный строитель Самарской области».

Напомним, в октябре 2022 года компании «Спорт-Инвест» Тимура Саттарова и Ольги Гребенюк продлили аренду земли для завершения строительства Центра экстремальных видов спорта на территории военного городка в Новосибирске