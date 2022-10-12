Компании «Спорт-Инвест» Тимура Саттарова и Ольги Гребенюк продлили аренду земли для завершения строительства Центра экстремальных видов спорта на территории военного городка в Новосибирске до 2026 года. Если арендатор и на этот раз не уложится в срок, договор аренды на земельный участок продлен больше не будет.

Как стало известно «Континенту Сибирь», ООО «Спорт-Инвест» (по данным СПАРК учредители Тимур Саттаров (50%) и Ольга Гребенюк (50%), директор – Тимур Саттаров) в ноябре 2021 года продлили договор аренды земельного участка по адресу ул. Воинская, 1 в военном городке в центре Новосибирска до апреля 2026 года. Разрешенное использование данной территории – эксплуатация и обслуживание спортивного комплекса.

«В результате заключения нового договора арендная плата за использование земельного участка повысилась в 30 раз», – сообщает заместитель руководителя департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области Павел Комаров в ответ на запрос руководителя общественной организации «Искалеченный Новосибирск» Михаила Рязанцева.

Как сообщает департамент имущественных и земельных отношений, до окончания срока действия договора аренды земельного участка в апреле 2026 года арендатор обязан завершить строительство Центра экстремальных видов спорта, «в связи с тем, что земельный участок предоставляется однократно, и договор аренды земельного участка продлению не подлежит».

Проект спортивного комплекса для экстремальных видов спорта компания «Спорт-инвест» анонсировала еще в 2018 году. Объем вложений превышал 500 млн рублей, что автоматически переводило его в категорию крупных инвестиционных проектов, под которые земли согласно законодательству передаются без торгов. Предполагалось, что в составе комплекса будет скалодром, батутный зал, трасса для роллеров, труба для скайдайвинга, искусственная волна для серфинга, и.т.д. Центр экстремальных видов спорта должны были ввести в эксплуатацию в 2020 году, затем срок ввода постановлением губернатора Новосибирской области перенесли на первый квартал 2021 года. Однако на сегодня проект так и остался нереализованным.

Спортивный кластер на территории военного городка должен был включить в себя бассейн СКА, Дом спорта с залами для занятий экстремальными видами спорта, фехтовальный манеж, волейбольный центр, центр адаптивного спорта и физкультуры и реабилитационный комплекс. На данный момент построен и работает Сибирский региональный центр фехтования Станислава Позднякова. В августе этого года стало известно, что минстрой Новосибирской области объявил конкурс на реконструкцию бассейна «Спортивный клуб армии» (СКА) на улице Воинской в Новосибирске.