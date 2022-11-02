Компенсации за неполученное жильё выплатили двум тысячам дольщиков в Новосибирской области

В Новосибирской области продолжается выплата компенсаций дольщикам 24 долгостроев за неполученное жильё в рамках соглашения с областным правительством и ППК «Фонд развития территорий». Деньги получили уже более двух тысяч человек.

Как сообщает правительство Новосибирской области со ссылкой на министра строительства региона Алексея Колмакова, благодаря взаимодействию региона с фондом сейчас решаются проблемы по 32 объектам. Из них восемь достраиваются, а дольщикам 24 домов выплачивается компенсация.

По словам Алексея Колмакова, компенсации предусмотрены для 2 117 дольщиков, средства выплачены 2 051 дольщику, что составляет 96% от их общего числа. На эти цели было направлено более 4,7 млрд руб.

В дальнейшем в регионе планируется решить проблемы по ещё нескольким долгостроям, их дольщикам также будет выплачена компенсация. Соответствующие ходатайства в ППК «Фонд» правительство Новосибирской области уже направило.

В правительстве региона отметили, что компенсации выплачиваются в заявительном порядке, при этом дольщики ряда домов пока не обращались за предоставлением средств. Это, в частности, дольщики ООО «ДЖН», ООО «НовоКомстрой», ООО «Интерпоток», Виакон «Проект Радуга», ООО НСК «Авантаж», ЖСК «Дом на Печатников», ИФК «ФинСибИнвест», ЗАО «Солнечное», ООО «Стройинвестпроект», ООО НСК Девелопмент и ООО Базис-Строй.

Ранее сообщалось о том, что с начала года в Новосибирской области получили жильё более 500 обманутых дольщиков.