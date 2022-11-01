В Новосибирской области вырос объем индивидуального жилищного строительства

В Новосибирской области по итогам 10 месяцев 2022 года построено почти 2 млн кв.м. жилья. Доля индивидуального жилищного строительства (ИЖС) увеличилась до 38%. На увеличение доли ИЖС повлияли господдержка и газификация населенных пунктов. Об этом сообщил министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков в ходе пресс-конференции 1 ноября.



«Сегодня главная задача министерства, которая ставится на федеральном уровне – не допустить остановки строительства, чтобы граждане получили свои квартиры в срок, а строительство социальных объектов было продолжено и завершено в установленные сроки. Наш регион справляется с этой задачей. На сегодня на территории области введено в эксплуатацию 1,898 млн кв.м. жилья, что на 14,6 % больше, чем по сравнению с годом ранее. Нам осталось совсем немного до достижения расчетного планового значения, представленного Минстроем РФ, – чуть более 2 млн кв.м. жилья. Созданный задел позволяет нам уверенно говорить, что регион справится с поставленными целями. Есть и хорошие перспективы на следующие годы – с начала 2022 года выдано 169 разрешений на строительство 272 многоквартирных домов общей площадью порядка 1 млн кв.м.», – отметил министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков 1 ноября в ходе пресс-конференции, посвященной состоянию отрасли в сегодняшних экономических условиях.

Одним из важных достижений, по словам Колмакова, стало увеличение в общей структуре введенного жилья доли ИЖС. Если в последние пять лет – с 2017 год по 2021 год – эта цифра составляла в среднем 31%, то в этом году – 38%. Увеличению спроса на ИЖС способствовало введение ипотечной программы под ИЖС. Кроме того, в регионе предусмотрены социальные выплаты на строительство объектов ИЖС в рамках утвержденной правительством региона госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ). КРСТ включает в себя мероприятия по догазификации населенных пунктов.

По оценкам министра, собственная производственная база строительных материалов полностью обеспечивает нужды строительных компаний региона, в том числе с точки зрения импортозамещения.

«На территории региона сегодня работает порядка 196 предприятий промышленности строительных материалов, которые обеспечивают продукцией не только строительные объекты области, но и соседние регионы Сибирского Федерального округа, другие российские города – Самару, Москву, Владивосток, а также Республику Казахстан, Киргизскую Республику и Монголию. Безусловно, изменившаяся геополитическая ситуация внесла свои коррективы в деятельность строительных организаций, но строительный комплекс – механизм мобильный, строители находят пути решения вопросов и продолжают уверенно работать в новых условиях», – констатировал Алексей Колмаков.

