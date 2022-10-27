Новосибирский производитель модульных зданий повысит эффективность работы по нацпроекту

Крупный российский производитель быстровозводимых модульных зданий «Ависта Модуль Инжиниринг» планирует в течение года внедрить улучшения на двух производственных потоках, участвуя в нацпроекте «Производительность труда». Компания уже получает расширенную адресную поддержку Федерального центра компетенций.

С помощью экспертов в компании также планируется оптимизировать направления стратегии и провести цифровой аудит бизнес-процессов компании, сообщили в Агентстве инвестиционного развития (АИР) Новосибирской области.

Благодаря внедрению на предприятии специализации и повышению эргономичности рабочих мест за четыре месяца реализации нацпроекта на участке сварки конструкций сократили время изготовления элементов здания с 44 до 35 минут. На участке финальной сборки поставлена цель перейти от индивидуального к поточному производству, что уже позволило повысить выпуск готовой продукции до 14 штук в смену. Выработка выросла на 75%, а в планах к концу года — достичь увеличения показателя в два раза.

«Уже сейчас видно, как реализация проекта влияет на оптимизацию процессов и повышение уровня производственной системы без дополнительных инвестиций. Достигнутый результат позволяет уверенно смотреть в будущее и заключать новые крупные контракты», – цитируют в АИР Новосибирской области заместителя по технической части «Ависта Модуль Инжиниринг» Александра Бобровского.

В дальнейшем на предприятии стандартизируют новую технологию производства модульных зданий, что позволит гарантировано выпускать больше продукции. Также будет усовершенствована система качества и устранены лишние операции, приводящие к дополнительным трудозатратам сотрудников.