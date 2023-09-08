Крупный производитель детских игрушек и разнообразных изделий из пластмассы в Новосибирской области вступил в национальный проект «Производительность труда». На заводе рассчитывают увеличить выпуск игрушечных машинок и поднять зарплаты сотрудникам. Информацией об этом поделилась пресс-служба Агентства инвестиционного развития (АИР) Новосибирской области.

АО «Эффект» – производитель широкого ассортимента детских игрушек, например, одной из самый больших игрушечных машин в стране: самосвал «Барс» выдерживает вес до 120 кг. Также компания производит тары и упаковки, контейнеры для пищевых и непищевых продуктов, товары хозяйственно-бытового назначения и многое другого. Товары продаются в торговых сетях по всей России, а также экспортируются в страны ближнего зарубежья.

Бережливые технологии на предприятии начали внедрять на производстве детских игрушек – самосвалов, экскаваторов, джипов. Резервы у завода есть: в прошлом году объем выпуска игрушек составил 4,7 млн штук, при этом производственная мощность позволяет изготавливать практически в два раза больше. Вместе с командой предприятия оптимизировать процессы будут эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда АИР.

«Мы планируем повысить производительность на 5-10% в год и снизить затраты, сохранив высокое качество продукции. Мы стараемся оптимизировать процессы самостоятельно, но глаз замыливается, а эксперты РЦК помогут команде завода увидеть потери и освоить бережливое производство. В современных условиях только увеличение производительности труда и рациональная организация производства дает дополнительные доходы, и, соответственно, увеличиваются налоговые выплаты, а также заработная плата работников», – говорит генеральный директор АО «Эффект» Юсиф Кязимов.

Чтобы повысить производительность труда, в ближайшие полгода на заводе планируется сократить сроки изготовления продукции, выстроить чёткую систему приоритетности выполнения заказов, грамотно организовать рабочее пространство в цехах. Также на заводе появятся собственные инструкторы по бережливому производству, которые в будущем обучат сотрудников других производственных линий и офиса.

АО «Эффект» – крупный завод по переработке полимеров, основан в 1991 году. Специализируется в сфере переработки пластмасс, изготавливает тару и упаковку, товары для дома и сада, специальные пленки, детские игрушки. Предприятие расположено в Сузунском районе Новосибирской области. Численность основных производственных рабочих порядка 50 человек.

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