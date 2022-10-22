МЧС объявило экстренное предупреждение в Новосибирской области из-за осадков и усиления ветра. Об этом говорится на сайте ведомства. Синоптики предупредили о возможности возникновений чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом линий связи и электропередач, падением незакрепленных конструкций, срывом кровель со зданий и сооружений.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, 23 октября и в ночь на 24 октября в регионе ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега, местами сильные осадки, гололед, отложение мокрого снега. Ветер усилится до 17-22 м/с.

«Будьте внимательны, обращайте внимание на слабо закрепленные конструкции (рекламные щиты, провода, элементы кровли). Не рекомендуется парковать автомобили под старыми, ветхими деревьями и плохо укрепленными конструкциями. Родителям необходимо следить за пребыванием детей на улице во время неблагоприятных погодных условий» – говорится на сайте МЧС.

Ранее Западно-Сибирский УГМС предположил, что стабильные минусовые температуры по ночам установятся в области в третьей декаде октября. Осадки и похолодание образуют гололедицу на дорогах, что может спровоцировать рост числа ДТП. Сотрудники ГИБДД просят проявлять особенную осторожность на самых опасных участках, вроде «Чуйского тракта» в Бердске, Искитимском, Черепановском районах и трассы «Сибирь» – в Мошковском и Болотниском, а также на нескольких участках дороги в Тогучинском, Новосибирском, Ордынском и Колыванском районах.