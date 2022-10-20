Одна из создателей системы для увеличения производительности и ветеран Великой Отечественной войны, 96-летняя Мануэлла Дмитриева оценила производственную систему предприятия «Вега-Абсолют», участвующую в нацпроекте «Производительность труда».

Компания производит высокотехнологичное оборудование для видеомониторинга, телеметрии. «У нас одно из самых передовых производств в Новосибирске, 60% работы автоматизировано. Также у нас уже сформировалась своя производственная культура, – говорит заместитель гендиректора ООО «Вега-Абсолют» Дмитрий Красников. – Конечно, на этапе внедрения бережливого производства мы сталкивались с сопротивлением, но нам удалось доказать эффективность изменений: сотрудники видят, что и работать стало комфортнее, и производительность выросла».

Мануэлла Дмитриева ­– руководитель группы разработки метода эффективного управления высокотехнологичными производствами, внедренного в 1960-х годах на Новосибирском заводе точного машиностроения, и позволившего снизить долю брака и увеличить объемы выпуска продукции. Представители компании «Вега-Абсолют» провели для нее экскурсию и показали работу сотрудников. Уровень организации производства в компании произвел впечатление на ветерана.

«С точки зрения эффективности производства в «Вега-Абсолют» все уже сделано. Мне удалось увидеть воочию, какой стала работа на производствах через 60 лет. Теперь необходимо распространить такую практику на большинство предприятий, чтобы Россия стала передовой страной по уровню производительности», – отметила Мануэлла Дмитриева.