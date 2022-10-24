Сбер и СО РАН заключили соглашение о сотрудничестве

Сбер и СО РАН займутся развитием наукоемкого программного обеспечения. Новосибирское отделение Сбербанка и Сибирское отделение Российской академии наук заключили соглашение о сотрудничестве.

«В последние пять лет СО РАН последовательно наращивает сотрудничество с индустриальными партнерами, – прокомментировал председатель Сибирского отделения Российской академии наук, академик РАН Валентин Пармон. – Сбербанк занимает в их ряду особое положение – и как успешный создатель цифровых экосистем, и как оператор супервычислений, организатор Big Data. Убежден, что взаимодействие академической науки и индустрии информационных систем даст множественные эффекты синергии».

Документ предполагает взаимодействие организаций в сфере цифровых технологий, в том числе по вопросам развития совместных проектов по разработке наукоемкого программного обеспечения, исследований в области искусственного интеллекта, высокопроизводительных вычислений, информационной безопасности и так далее.

«Сбер накопил богатый опыт в области цифровой трансформации, и мы с удовольствием готовы делиться своей экспертизой с партнерами, – такой комментарий дал управляющий Новосибирским отделением Сбербанка Николай Шилов. – Мы очень рады подписанию соглашения о взаимодействии с СО РАН – интеллектуальный потенциал, накопленный здесь, сложно переоценить. Уверен, что впереди нас ждет длительное и плодотворное сотрудничество, которое принесет огромную пользу как для банка, так и для Сибирского отделения Российской академии наук».