МТС запустила бета-версию магазина приложений AppBazar для ОС Android, в котором российские и зарубежные разработчики могут размещать, продвигать и монетизировать свои сервисы, а пользователи скачивать приложения и оплачивать их с помощью карт российских банков или со счета мобильного телефона.

На данный момент на площадке уже доступно около 100 приложений от более чем 50 компаний. Стоит отметить, что магазин AppBazar.ru доступен не только абонентам МТС, авторизация доступна для всех российских операторов мобильной связи. Коммерческий запуск AppBazar запланирован на начало 2023 года.

«В продвижении собственного стора МТС будет использовать свое главное конкурентное преимущество как телеком-оператор, поставщик экосистемных сервисов и ИТ-компания – высокотехнологичную инфраструктуру, многомиллионную клиентскую базу и глубокую ИТ-экспертизу. Мы рассчитываем, что в нашем магазине будет представлено около 500 приложений, и их количество будет увеличиваться благодаря сотрудничеству с разработчиками. При этом размещать приложения в нашем магазине смогут не только российские, но и иностранные партнеры – МТС обеспечит их инструментами для продвижения и монетизации, – отметил президент МТС Вячеслав Николаев. – Наша цель – превратить AppBazar в одну из крупнейших в России площадок полезных, интересных и безопасных приложений на все случаи жизни».

До конца 2022 года разработчикам будут предложены льготные условия монетизации приложений. Для монетизации программисты могут применять различные инструменты, в том числе сервис внутренних покупок в приложениях, продажу премиум-версий, подписки, участие в рекламных кампаниях магазина. МТС также предлагает партнерам услуги персонального менеджера.