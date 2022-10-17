В Новосибирске завершаются ремонтные работы на крупнейшей улице левобережья – проспекте Карла Маркса. Подрядчики обустроили велодорожку, снесли ненужные постройки, что открыло вид на площадь Карла Маркса. Пока не закончена работа по тротуарам – и это создает дискомфорт для пешеходов. Когда новосибирцам ждать окончания работ и наведения полного порядка на проспекте – стало известно во время выездного совещания мэра города Новосибирска.

Муниципальный контракт на ремонт проспекта Карла Маркса на всём его протяжении был заключён в июне этого года. На сегодня подрядная организация ООО «Дорсиб плюс» уже поменяла асфальт на всей проезжей части от площади им. Лыщинского до площади им. Карла Маркса. По одной стороне улицы обустроена велодорожка, продолжается замена тротуарной плитки.

Из-за проводимых работ довольно долгое время пешеходы были вынуждены менять маршрут своего движения. Сами строители признают, что укладка плитки несколько затянулась по объективным причинам и обещают навести порядок на проспекте в ближайшее время. О том, когда же проспект Карла Маркса порадует новосибирцев своим обновленным видом и удобством, а также обо всех подробностях хода ремонта стало известно во время выездного совещания мэра Новосибирска Анатолия Локтя 12 октября.

«Мы видим заключительную стадию ремонта проспекта. Практически все работы, связанные с укладкой асфальта и плитки закончены. Убраны 24 рекламные конструкции с проспекта, а также торговые точки – в результате чего мы открыли впечатляющий вид на площадь Карла Маркса. Отмечу эту особенность проспекта, оставшуюся нам с 90-х годов – обилие законных и незаконных торговых точек. Это явление портило внешний облик проспекта, который можно назвать «воротами» в левобережье города. Многие предприниматели с пониманием отнеслись к нашим просьбам о переносе торговых точек. Со многими договорились, где-то объекты перенесли, предложив альтернативные места, – отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. – Ещё есть что улучшать на проспекте, но мы уже сейчас видим серьезные положительные изменения. Далее, безусловно, речь пойдет о содержании этой территории в зимнее и летнее время и организации парковочного пространства. Культура парковки частных автомобилей должна повышаться в Новосибирске, поэтому я ставлю задачу установки видеокамер и призываю горожан соблюдать правила парковки на проспекте Карла Маркса».

В ходе реконструкции проспекта убрали несколько парковочных карманов. Теперь автовладельцы смогут парковать свои автомобили преимущественно в районе площади им. Карла Маркса. Возможность оставлять свои авто частично сохранится и вдоль проспекта – мэрия города рассмотрит варианты графика и расположения парковок. Все эти меры должны освободить проезжую часть для беспрепятственного движения транспорта.

Кроме того, мэр обратил внимание на то, что на проспекте Карла Маркса не стали выделять отдельную полосу под движение общественного транспорта – сделать это не позволяет исторически сложившаяся ширина дороги. По этой же причине подрядчики обустроили велосипедную дорожку лишь с одной стороны проспекта. Дорожка прерывается на пешеходных переходах, а также в районе ул. Геодезической. Такое решение было принято из соображений безопасности пешеходов из-за повышенного трафика движения в указанном месте. При пересечении автодорог велосипедистам также будет необходимо спешиваться, чтобы не подвергать опасности себя и не создавать риск возникновения ДТП.

Важным решением Анатолий Локоть назвал освобождение входов в метрополитен со стороны ул. Ватутина в процессе ремонтных работ. Раньше над входами в метро были установлены габаритные сооружения с торговыми точками, которые не только выглядели неуклюже, но и закрывали вид на площадь Карла Маркса, создавая «визуальный шум». Подрядчики на сегодня уже снесли неприглядные конструкции. В дальнейшем архитекторам города предложат поработать над визуальным решением входов в метрополитен.

Напомним, общая стоимость ремонта проспекта Карла Маркса составляет 260 млн рублей. По отдельному контракту будет выполняться установка новых светофоров на переходах через улицу. Приёмка готового проспекта – с тротуарами и дорожной разметкой – должна произойти до конца месяца.

«Работы выполнены практически в полном объеме. По дорожному покрытию асфальтом готовность 100%. То же и по велодорожке. Остались работы по устройству тротуарной плитки. Раньше их не удалось закончить. Были причины, связанные с демонтажом торговых киосков и рекламных конструкций», — уточнил первый заместитель генерального директора ООО «Дорсиб плюс» Валерий Полозов.

Заметим, что в процессе всех дорожных работ тщательно контролировалось их качество. В этом году впервые контроль ремонтов на дорогах в Новосибирске производится независимыми экспертами. Так, в ходе ремонта проспекта Карла Маркса было сделано порядка 20 вырубок готового асфальтового полотна на всех уровнях. Недостатки устранялись по мере выявления, поэтому никаких вопросов к качеству работ на проспекте у экспертов на сегодняшний день не осталось.