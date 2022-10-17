Как депутаты ГД от регионов СФО отреагировали на взрыв Крымского моста и на то, что объявлены в розыск – в сводке «Континента Сибирь».
- 10-16 октября 2022 года депутаты работали в регионах.
- Большинство депутатов проигнорировали подрыв Крымского моста 8 октября. Ни слова об этом нет и у спикера ГД Вячеслава Володина. Отличился Шолбан Кара-оол («ЕР», Тыва, Хакасия, Красноярский край), он посвятил событию пост со словами «нацисты-бандеровцы», «националисты», «террористическая идеология», «укротеррористы», «бандиты Зеленского». В «Живом журнале» Олег Матвейчев («ЕР», Кузбасс, Томская область) разместил информацию о восстановлении моста, а также комментарий, который он дал о подрыве ресурсу RostovGazeta. Николай Новичков («СР», Кузбасс, Томская область) сделал перепост гневной реакции лидера «Справедливой России». Мария Василькова («ЕР», Иркутская область) разместила глянцевое фото с информацией о включении подсветки арки моста и круглосуточном ремонте обрушившегося участка. У Виктора Зубарева («ЕР», Красноярский край) перепост сообщений «Вестей» и правительства РФ о создании комиссии после ЧП и восстановлении движения.
- Реакция депутатов ГД на информацию, что служба безопасности Украины объявила представителей руководства РФ, в том числе парламентариев, в розыск «за посягательство на территориальную целостность Украины». Алексей Веллер («ЕР», Красноярский край ): «Шли бы вы на … хутор — бабочек ловить!» Николай Новичков: «Пусть господа из СБУ приезжают в Донбасс или в Кузбасс, как вариант. Там можем и пообщаться…»
- Максим Гулин («НЛ», Томская, Новосибирская области) —соавтор законопроекта об альтернативной службе при мобилизации: охрана школ и детских садов, работа санитарами, занятость в строительстве, ЖКХ и т.д. Инициаторы предполагают дать отсрочку единственным детям пожилых родителей, мужьям беременных жён, многодетным отцам, родителям детей-инвалидов, родственникам, потерявших близких в ходе военных действий, и членам семей, в которых уже есть мобилизованные.
- Все пять представителей «СР» от регионов СФО в ГД — соавторы законопроекта «О преимущественном праве трудоустройства в органы власти для участников СВО».
- Генерал-лейтенант Виктор Соболев (КПРФ, Омская область) возглавляет движение «В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки». КПРФ опубликовала предложения этой организации по проведению спецоперации на Украине.
- Виктор Соболев назвал провокацией информацию о раздаче повесток возле метро и обещал обсудить ситуацию с депутатами. Юрий Швыткин («ЕР», Красноярский край) считает, что вручение повесток в метро сотрудниками полиции не нарушает прав граждан.
- Сергей Сокол («ЕР», Хакасия) мобилизовался, но после этого стал соавтором законопроекта. 12 октября в Госдуму был внесены поправки в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ».
- Антон Горелкин («ЕР», Кузбас) представил законопроект, который разрешит бизнесу обезличивать данные и передавать их властям без согласия пользователей. Правительство, по заверениям автора инициативы, сможет воспользоваться данными через 3 года, когда их коммерческая ценность аннулируется.