Прокуратура и следственный комитет проводят проверку после схода грузовых вагонов в Новосибирской области

Барабинская транспортная прокуратура и Омский следственный отдел Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России проводят проверку инцидента со сходом с пути тележек двух вагонов с зерном и ячменём в Новосибирской области.

Инцидент произошёл 13 октября около 19 часов по местному времени на железнодорожном пути, примыкающем к станции Татарская в Татарске.

Как сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура, тележки сошли с пути при производстве маневровых работ. При этом они не были опрокинуты.

«Барабинской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — говорится в сообщении.

Причины произошедшего устанавливаются. Задержек в движении поездов инцидент не повлёк.

Отмечается, что вагоны эксплуатировались ООО «Татарскзернопродукт» (управляющий — Василий Барташ, выручка предприятия, по данным информационно-аналитической системы «СПАРК», в 2021 году составила 191 717 000 руб.).

Омский следственный отдел Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР проводит по факту произошедшего доследственную проверку по ч.1 ст.263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. В ходе соответствующих мероприятий будет в том числе установлена сумма причинённого ущерба.

Напомним, в июле на станции Иня-Восточная под Новосибирском разгрузили первый полносоставный контрейлерный поезд из Подмосковья.