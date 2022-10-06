Генпрокуратура обнаружила нарушения при строительстве микрорайона в Томске

Генеральная прокуратура РФ выявила нарушения в ходе строительства нового микрорайона в Томске. Ранее региональная прокуратура не нашла нарушений на строительной площадке нового томского микрорайона «Супервосток».

6 октября во время рабочей поездки в Иркутск заместитель генерального прокурора РФ по СФО Дмитрий Демешин заявил, что в ходе проверки обнаружены нарушения при строительстве нового микрорайона Томской домостроительной компанией (ТДСК).

«Действительно, Игорь Викторович Краснов (генпрокурор РФ) был в Томске, поручил проверить микрорайон [Супервосток], который, по сути, строится с нарушением норм социального проектирования. То есть построятся только жилые дома без детских садов, без школ, без больниц. Значит, пока проверен только вопрос отчуждения земельного участка. Там действительно не было найдено нарушения закона. <… > Но при застройке нарушения есть, и это как раз является в настоящий момент предметом расследования», — прокомментировал Дмитрий Демешин агентству ТАСС.

Компания ТДСК в своем пресс-релизе от 29 сентября отметила, что региональная прокуратура не нашла нарушений при строительстве микрорайона, окончание строительных работ первого дома запланировано на 2023 год.

Напомним, что ранее жители окрестных домов заявили о нарушениях в ходе строительства микрорайона. Летом в Томске были проведены одиночные пикеты с целью предотвращения строительства до внесения изменений в генеральный план нового района. В августе томская прокуратура в ходе рассмотрения обращения инициативной группы обнаружила нарушения в публичных слушаниях по корректировке документов территориального планирования, выявлены недостатки в работе исполнительных и муниципальных органов.

ТДСК является одним из крупнейших застройщиков Томской области. География деятельности ТДСК также включает в себя Кузбасс и Новосибирскую область. Согласно сайту компании, ТДСК строит крупнопанельные, каркасные, монолитные и кирпичные 5 — 17 этажные жилые дома класса «стандарт». В Новосибирске в 2021 году застройщиком был введен в эксплуатацию новосибирский ЖК «Аквамарин». В 2022 году компания отметила 50-летний юбилей. Генеральным директором ТДСК является Александр Шпетер.

