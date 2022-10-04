Автозавод «Москвич» может открыть дилерские центры в четырех городах Сибири

Автомобильный завод «Москвич» планирует назначить официальных дилеров в 23 городах России. Салоны могут появиться, в частности, в Новосибирске, Омске, Красноярске и Кузбассе.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия. «Московский автомобильный завод «Москвич» приступил к формированию дилерской сети. С 3 октября открыт прием заявок на получение статуса официального дилера по продажам и техническому обслуживанию, — сообщает пресс-служба завода.

На первоначальном этапе речь идет о приеме заявок от потенциальных партнеров в 23 городах России. В дальнейшем предприятие планирует расширение дилерской сети и на другие города, «исходя из планов по сборке автомобилей «Москвич».

Отмечается, что дилерские центры планируется открыть в Новосибирске, Омске, Красноярске, Кемерово. Также центры могут появиться в Москве, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Челябинске, Самаре, Ростове-на-Дону, Уфе, Воронеже, Перми, Волгограде, Краснодаре, Ижевске, Набережных Челнах, Саратове, Ставрополе, Оренбурге, Тюмени.

Прием заявок продлится до 21 октября. В планах компании — «формирование развитой сети дилеров, которые смогут оказывать высококачественное техобслуживание автомобилям».

Примечательно, что о модельном ряде «Москвича» пока ничего не известно. В официальном сообщении завода лишь сообщается о том, что на предприятии планируется создавать электрокары, которые могут использоваться как в качестве личного транспорта, так и в том числе в такси, каршеринге, службах доставки. В связи с этим одним из критериев к дилеру будет готовность «создать соответствующую инфраструктуру» для демонстрации автомобилей, продажи и обслуживания.

До марта 2022 года московским автозаводом владела французская компания Renault. Весной организация объявила о том, что закрывает предприятие и покидает российский рынок. Завод «Рено Россия» перешел в собственность правительства Москвы и был переименован в АО «Московский автомобильный завод «Москвич». Ранее обсуждалась возможность производства на мощностях предприятия китайских автомобилей JAC.

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