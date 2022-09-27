МТС приглашает новосибирских предпринимателей на бесплатные вебинары

Стала известна программа бизнес-вебинаров МТС по актуальным темам на последние дни сентября. Принять участие в мероприятиях можно бесплатно, по предварительной регистрации. В ближайшие три дня эксперты расскажут предпринимателям о новейших технологиях в действии.

Так, в 16:00 по новосибирскому времени 27 сентября начнется онлайн-встреча на тему «7 лайфхаков продающей рекламы». (18+) Ее участникам расскажут, как отразить свое торговое предложение в сообщениях SMS-рассылки, изготовить привлекательный баннер и применить матрицу ключевых посланий при настройке рекламы.

28 сентября в 14:00 по Новосибирску стартует вебинар для руководителей служб по работе разъездных сотрудников и корпоративных автопарков под названием «Оптимизация логистики и автопланирование маршрутов на последней миле». (18+) Здесь можно будет узнать о распределении задач между работниками, построении оптимальных маршрутов и снижении пробега корпоративного автопарка до 15%.

А 29 сентября в 16:00 по Новосибирску пройдет мероприятие на тему «Маркетинг в сфере недвижимости» (18+). На нем бизнесмены выяснят, как набирать аудиторию по интересам, в том числе с помощью рассылок, диджитал-каналов и звонков. Кроме того, им представят вспомогательные механизмы, которые помогли продать тысячи «квадратов» жилья. А спикер Ася Саркисьян презентует участникам прогнозы в сфере недвижимости и полезные кейсы.