В Октябрьском районе Новосибирска на месте аварийных домов запланировали строительство нового жилого комплекса

В Октябрьском районе Новосибирска в настоящий момент активно реализуется программа расселения аварийного и ветхого жилья. На месте семи снесенных домов в границах улиц Красносельской, Коммунстроевской, 2-й Воинской и Грибоедова появится современный жилой комплекс с благоустроенной территорией. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время выездного совещания 22 сентября лично проконтролировал работы по реализации проекта развития застроенных территорий.

По словам Анатолия Локтя, расселение новосибирцев из аварийного жилья — очень важный вопрос для города, и у муниципалитета существуют определенные инструменты для решения этой проблемы как на федеральном, так и на местном уровнях. Действие этих инструментов, как подчеркнул мэр, продолжительно по времени, поэтому приходится подходить комплексно и использовать как старые, так и находить новые методы. «На этом участке семь домов были признаны аварийными, пять из них уже расселены по программе развития застроенных территорий и с привлечением инвестора: два дома расселены силами муниципалитета и три застройщиком. Расселение еще двух домов планируется осуществить до лета 2023 года. Вообще, перспектива развития этой территории хорошая — здесь предполагается не только строительство многоэтажных домов, но и благоустройство прилегающей территории», — рассказал Анатолий Локоть.

На площади 1,9 га располагались семь домов, признанных в 2016 и 2017 году аварийными. Обязательство по развитию застроенной территории в рамках аукциона взяла на себя строительная компания ООО СЗ «ВИРА-Строй-Констракшн» (ГК «ВИРА-Строй»). В соответствии с условиями договора необходимо осуществить расселение четырех аварийных домов — ул. Грибоедова, 166, 168, 170, ул. Коммунстроевская, 167. Три из них уже расселены в квартиры преимущественно в Октябрьском районе по желанию собственников. Мэрии города Новосибирска необходимо расселить три аварийных дома — ул. Коммунстроевская, 163, 165, ул. Грибоедова, 160. Два из них полностью расселены, дом на улице Грибоедова будет расселен до конца 2023 года. Сейчас застройщик ведет работы по подготовке документации для сноса и снятия домов с кадастрового учета. В феврале 2023 года планируется приступить к реализации первого этапа застройки.

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Анатолий Локоть уточнил, что расселенные дома надо снести до конца текущего года, иначе, по его словам, зимой здесь могут возникнуть проблемы, в частности, связанные с проникновением посторонних людей в пустующие объекты, из-за чего возможны несчастные случаи, к примеру, пожары. «К сожалению, такая история нам в городе знакома, и этого надо постараться избежать. При этом важно, что всех жильцов расселили в зоне Октябрьского района, поскольку, как правило, жители не хотят далеко уезжать из-за того, что привыкли к своему району – и это тоже важный аспект и хорошо, что он учитывается. Мы со своей стороны тоже стараемся за этим следить. Фактически, этой площадкой мы начинаем освоение и благоустройство частного сектора в этой части Октябрьского района и хотелось бы, чтобы этот старт был красивым примером для всех остальных», – отметил градоначальник.

Как пояснил глава администрации Октябрьского района Новосибирска Александр Колмаков, на месте старых ветхих домов появится красивый жилой комплекс с комфортными квартирами, благоустроенной территорией и развитой улично-дорожной сетью.

«Под расселение здесь попадают 90 семей из ветхих и признанных аварийными домов на территории около 2 га. Застройщик – компания «ВИРА-Строй-Констракшн» уже первый многоквартирный дом построила – он был введен в эксплуатацию в 2018 году. На рассматриваемой территории тоже запланировано строительство нового жилого комплекса хорошего качества, комфорт-класса с подземными парковками, с благоустройством прилегающей территории и улично-дорожной сети. И мы будем надеяться на его скорейшую реализацию, — подчеркнул Александр Колмаков. – Также планируется расселение ветхих домов по улице Никитина, на пересечении с ул. Автогенная. Сейчас там большое количество домов идет под расселение в соответствии с федеральной программой при участии муниципалитета, которое запланировано до 2025 года».

Заместитель мэра — начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Алексей Кондратьев уточнил, что на сегодня в Новосибирске признаны аварийными 463 дома. «Сто домов расселены в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Совместно с министерством ЖКХ и энергетики Новосибирской области на будущий год планируем разработать программу по расселению жилья, которое признано аварийным до января 2022 года, – пояснил он. – В рамках рассматриваемой программы будем продолжать наше участие в национальных проектах. Так, в текущем году аварийными были признаны 63 дома, в планах завершить расселение 22 домов, в следующем году расселим 80 домов».