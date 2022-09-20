Производитель чипсов Binggrae в Новосибирске нарастит выпуск продукции благодаря нацпроекту

Резидент Промышленно-логистического парка (ПЛП) Новосибирской области, производящий чипсы Binggrae в России, «Восточная снековая компания», вошёл в нацпроект «Производительность труда».

По словам директора Агентства инвестиционного развития (АИР) Новосибирского области Александра Зырянова, участие предприятия в нацпроекте послужит развитию новосибирского ПЛП.

«На сегодняшний день налоговые отчисления в бюджеты различных уровней от деятельности резидентов ПЛП уже составили порядка шести миллиардов рублей, и с каждым годом эта цифра растёт примерно на полтора миллиарда в год. Вступление резидентов парка в нацпроект «Производительность труда» позволит развиваться ещё более эффективно и наращивать объёмы своего производства», – отмечает Александр Зырянов.

Для внедрения инструментов бережливого производства на предприятии выбрана линия обжарки в соли и упаковки. Сопровождать реализацию проекта будут эксперты Регионального центра компетенций. На производстве работают более 100 человек, объём выпуска продукции в 2021 году составил почти 41,5 млн штук.

«За последние три года произошли серьёзные изменения: мы расширили технологические возможности, закупили новое оборудование. Также выросли показатели: по итогам 2022 года ожидаем выручку около 1,8 миллиардов рублей. Есть планы по дальнейшей модернизации производства – будем приобретать ещё одну линию и пристраивать дополнительные склады. Компания растет, проблем становится больше, и взаимодействия между отделами не хватает. Надеемся, что с помощью нацпроекта удастся выстроить спокойную планомерную работу», – цитируют в АИР генерального директора ООО «ВСК» Алексея Кармышева.