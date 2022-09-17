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Владимир Потанин сделал заявление по поводу слияния «Норникеля» с «Русалом»
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Власти отменили салют в честь 85-летия Новосибирской области
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В Новосибирске продолжает работу международный фестиваль «Книжная Сибирь»
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Имущество акционера завода «Тяжстанкогидропресс» продали за 1,1 млрд рублей
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Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство гостиницы на месте стелы в честь героев Великой Отечественной войны
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В Новосибирске пройдет фестиваль документального кино Beat Weekend
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Сибирский губернатор попал в аутсайдеры «патриотического» рейтинга от «Справедливой России»
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Новосибирские НИИ и технологическая копания попали под санкции США
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Подозреваемого в мошенничестве новосибирского депутата Сидоренко отправили под домашний арест
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Депутат Госдумы обвинил во лжи новосибирского мэра после демонтажа памятной стелы
12:18
Почти в два раза выросло число контейнеров для раздельного сбора мусора в Новосибирске
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Минстрой Новосибирской области назначил главного архитектора региона
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Когда дадут тепло в Новосибирске: график подключения к отоплению
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В Новосибирской области организовали площадку для мусора после вмешательства прокуратуры
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Стала известна дата выхода продуктовой сети SPAR в Кузбасс
22:06
В Новосибирске открылась модельная библиотека с патриотическим уклоном
20:13
Темпы уборочных работ в Новосибирской области по сравнению с прошлым годом выросли – минсельхоз региона
Руководитель центра по продаже автомобилей с пробегом «Автобан» (г. Омск)
Основатель рекрутингового агентства BGStaff, школы IT рекрутинга BGStudy
Научный сотрудник
Генеральный директор «Авито»
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