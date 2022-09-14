80% дворовых хоккейных площадок в Новосибирске на сегодня нуждаются в ремонте. Для приведения их в надлежащее для использования состояние не хватит оставшихся до конца года месяцев. Таким образом, для большинства детей, занимающихся хоккеем и фигурным катанием, нынешний сезон оказался потерян. Какие механизмы есть для решения этой проблемы — в материале «Континента Сибирь».

9 сентября прошло заседание постоянной комиссии Совета депутатов Новосибирска по культуре, спорту, молодежной политике, международному и межмуниципальному сотрудничеству под председательством Александра Тарасова. Его участники обсудили проблемы подготовки муниципальных учреждений к зимнему спортивному сезону 2022–2023 гг., выслушав доклады представителей мэрии и муниципальных учреждений. В частности, серьезные дебаты вызвало плачевное состояние дворовых хоккейных площадок в городе, актуальных для занятий спортом в предстоящий зимний период.

Как рассказал в целом о готовности спортивных площадок руководитель МАУ «Стадион» Александр Вовкудан, в зимний период муниципальное учреждение заливает в городе 41 ледовый объект и 39 хоккейных коробок, из них на девяти площадках проходят регулярные занятия по хоккею с шайбой и фигурному катанию. В штате работают семь инструкторов по спорту по направлению «хоккей» и два по фигурному катанию. На семи объектах имеется прокат коньков, 13 ледовых объектов оборудованы раздевалками, четыре — со спортивными залами.

По словам чиновника, в летний период этого года МАУ «Стадион» были выполнены и продолжаются крупные ремонтные работы на пяти спортивных площадках по ул. Челюскинцев, 36, Полевая, 8/1, Железнодорожная, 2, Экваторная, 2 и Урманова, 1/1.

Заместитель начальника управления физической культуры и спорта мэрии Новосибирска Константин Катионов во время своего доклада напомнил, что в 2021 году была создана рабочая группа из представителей профессионального спортивного сообщества, общественников и депутатского корпуса, которая занималась оценкой инфраструктуры спортивных объектов в городе для выявления потребностей: чего конкретно не хватает на каждой из 96 муниципальных хоккейных площадок.

«Анализ объектов показал, что 77 хоккейных площадок нуждаются в ремонте, при этом 76 из 96 площадок, несмотря на это, заливаются в зимний период, на 81 объекте проводятся групповые занятия с инструкторами. На 74 площадках имеется потребность в проведении текущего ремонта хоккейных бортов, сеток или основания площадок, в замене бортов, сеток и основания площадок нуждаются 54 объекта», — рассказал он.

При этом докладчик уточнил, что только 78 коробок имеют освещение, на 23 установлены раздевалки, наличие оборудования для заливки льда есть на 11 хоккейных коробках, туалеты — на 17 и душевыми оборудованы 12 площадок.

Таким образом, оказалось, что большинство спортивных объектов в городе не приведены полностью в готовность к предстоящему зимнему сезону.

После выступлений спикеров к директору МАУ «Стадион» Александру Вовкудану от лица местных жителей с просьбой о выделении средств на ремонт одной из крупнейших в городе спортивных хоккейных коробок по улице Бориса Богаткова, 194/3, корпус 2 обратилась помощница депутата Совета депутатов Новосибирска Игоря Титаренко («Единая Россия»). Она рассказала, что площадка находится на балансе МАУ «Стадион», и в настоящее время ее состояние плачевное: борта давно прогнили, покрытие пришло в негодность, а пол в пристройке, которую обычно оборудуют под раздевалку, провалился. По ее словам, жители организовывали в начале года встречу с управлением физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска и МАУ «Стадион», и все согласились, что площадка требует капремонта. Но проблема так и осталась нерешенной до конца.

Александр Вовкудан ответил, что модернизировать и капитально ремонтировать спортивные площадки без помощи и поддержки депутатского корпуса очень сложно.

Александр Тарасов заметил, что ему, как и всем присутствующим, хотелось бы услышать от чиновников более конкретную информацию по подготовке всех площадок и хоккейных коробок: насколько они укомплектованы необходимым инвентарем и в достаточном ли количестве штат тренеров, которые бы занимались детьми. «Я не услышал этой информации ни от управления молодежи, ни от МАУ «Стадион». Готовы ли вы сейчас ответить на этот вопрос? — спросил он. — Это было в повестке, мы ее заранее запросили, и хотелось бы конкретную информацию услышать».

В итоге в управлении молодежи и МАУ «Стадион» признали, что проблемы с комплектацией полного штата тренеров и инструкторов на спортивных площадках имеются, людей не хватает: каждую весну и в летний период учреждения проводят дефектовку всех объектов, оценивая состояние помещений и количество сотрудников, но, к сожалению, финансовых средств на все не хватает.

Депутат Совета депутатов Новосибирска Светлана Каверзина уточнила, куда делись 380 млн, выделенные на проведение несостоявшегося молодежного чемпионата мира по хоккею. «Почему не смогли на ремонт хоккейных коробок из этих денег выпросить? Еще в марте я предлагала обратиться с корректировкой бюджета на ремонт четырех хоккейных площадок, в том числе по ул. Бориса Богаткова, но, к сожалению, комиссия меня не поддержала. Сейчас готовится бюджет на 2023 год, и комиссия может эту строчку бюджета внести. А без этого разговор так и останется на уровне разговоров», — посетовала она.

Отвечая на вопрос Каверзиной, слово взял начальник департамента финансов и налоговой политики мэрии Новосибирска Александр Веселков: «Не надо никаких дополнительных денег. По состоянию на 8 сентября на развитие инфраструктуры дворового хоккея имеется остаток 12 миллионов рублей, но их было принято решение распределить», — пояснил он.

Взяв слово, начальник управления молодежной политики мэрии Новосибирска Евгений Твердохлебов уточнил, что из этой суммы 5 млн уже вложено в крупный проект: площадку на улице Железнодорожной, 2, а еще 7 млн зарезервировано под реализацию федерального проекта «Умная площадка» на улице Тимирязева, 5. Таким образом, на ремонт спортивных площадок эти деньги потратить не удастся.

И хотя проблема с финансированием спортивных площадок осталась нерешенной, председатель комиссии Александр Тарасов («Единая Россия»), подводя итоги, предложил собрать в ближайшее время рабочую группу, где будут определены все задачи и проблемы, требующие первоочередных решений. Также он предложил разработать муниципальную программу по развитию хоккея в городе, куда войдут все городские спортивные площадки со всеми уточнениями по ним, где и чего не хватает, и тогда депутатам будет понятно, куда и на что распределять средства.