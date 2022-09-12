«Это большая и трудоемкая работа всех жителей»: в Новосибирске определили победителей конкурса «Лучший дом. Лучший двор»

В Новосибирске завершился региональный этап всероссийского конкурса лучших практик управления многоквартирными домами «Лучший дом. Лучший двор», куда было подано 133 заявки из разных районов Новосибирска, включая г. Обь. Конкурс приходил по инициативе партии «Единая Россия», а также при участии и поддержке Минстроя, Фонда развития территорий и Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль». Награждение региональных победителей прошло в общественной приемной, где им вручили дипломы и денежные сертификаты на благоустройство придомовой территории.

В Новосибирске конкурс проводился в рамках партийного проекта «Единой России» «Жители МКД». Региональный этап запустился 1 июля текущего года, заявки на участие подавали до 15 августа на сайте проекта. Поступившие заявки оценивали по актуальности проблем или задач, новизне и креативности, а также по возможности использовать практику жильцов для остальных домов и их территорий. Победителей выбирали на основании оценок экспертов, а также народного голосования, которое было запущено 24 августа. Всего по России поступило более 5000 заявок из 82 регионов страны. В Новосибирской области на участие было подано 133 заявки. Решение по победителям принималось федеральной конкурсной комиссией. Конкурс включал шесть номинаций: «Лучшая практика работы совета многоквартирного дома», «Лучшая практика работы ТСЖ», «Самый дружный дом», «Лучшая практика проведения капитального ремонта», «Лучший подъезд», «Лучший двор».

Самое большое количество заявок в нашем регионе было подано в номинации «Лучший двор» — 59, и из них было отобрано три победителя, которые участвовали в отборе на федеральном уровне. 29 заявок поступило по номинации «Самый дружный дом», 21 — «Лучшая практика работы совета многоквартирного дома», 9 — «Лучшая практика работы ТСЖ», «Лучший подъезд» — 8 и «Лучшая практика проведения капитального ремонта» — 7 заявок. Жюри определило восемь победителей в Новосибирске — это дома № 9/1, 9/2, 10/2 на улице Адриена Лежена, Сибиряков-Гвардейцев, 12, ул. Галущака, 2, Выставочная, 24, Гребенщикова, 14, и в Оби — дом № 24 на ул. ЖКО Аэропорта. Региональными победителями стали Ольга Волкова (номинация «Лучший двор», председатель правления ТСН «Наш двор») и Ирина Пашенок (номинация «Лучшая практика работы совета МКД», председатель совета дома).

Как отметила руководитель регионального исполнительного комитета новосибирского регионального отделения партии «Единая Россия», координатор партийного проекта «Жители МКД» Юлия Швец, несмотря на то, что в числе регионов с большим количеством заявок были Москва, Московская область, Краснодарский край, Татарстан, Новосибирская область немногим уступила им.

«Все участники, безусловно, проделали большую, трудоемкую работу, чтобы показать свои успехи и то, чего они добились на своих территориях, чтобы сделать тот самый двор, дом, подъезд дружным, благополучным, благоустроенным, куда комфортно приходить каждому жильцу, где можно проводить семейные, дворовые праздники и общаться друг с другом. Вы понимаете, какой труд стоит за этими победами, и по-настоящему несете ответственность за свои территории. Это достойно уважения и благодарности. Как показало подведение итогов, заинтересованность у жителей есть, они хотят благоустраивать территорию, на которой живут, делиться лучшими практиками. К этому подключаются депутаты всех уровней, активные жители, представители общественных организаций и органов власти, и «Единая Россия» также не остается в стороне, — подчеркнула Юлия Швец. — И если этот конкурс будет продолжен в следующем году, уверена, что Новосибирская область войдет в число победителей на федеральном уровне».

Руководитель направления «Наш двор и наш подъезд» партийного проекта «Жители МКД», депутат Совета депутатов города Новосибирска (депутатское объединение «Единая России») Сергей Бондаренко добавил, что Новосибирская область вошла в десятку регионов по количеству заявок на конкурс.

«Конкурс прошел в крайне сжатые сроки, но и в течение этого короткого времени жители региона показали хорошую работу своих дружных коллективов домов. Мы, со своей стороны, проводили встречи с ответственными лицами районных администраций, обратились ко всем депутатам на территории, и результат налицо — наш регион попал в десятку лучших практик по России, а восемь наших заявок представлены на федеральный уровень, и это очень хороший результат для первого опыта участия в таком конкурсе. Уверен, что Новосибирская область покажет отличный результат в дальнейшем», — отметил депутат, пообещав, что партия приложит все силы, чтобы в будущем увеличить и наградной фонд для победителей.

Одна из участниц-победителей в номинации «Лучший двор», председатель правления ТСН «Наш двор» Ольга Волкова рассказала о дружной проделанной работе жильцов и депутатского корпуса, поделившись достижениями своего двора.

«Дома № 9/1, 9/2, 10/2 на ул. Адриена Лежена были введены в 2012 году без озеленений, ограждений, без детской площадки, но мы приняли решение сделать лучше место, где живем, и своими силами добились многого по благоустройству территории. Также мы обращались за помощью в обустройстве двора к нашим депутатам, и при их участии был поставлен детский городок и оборудована спортивная площадка с уличным теннисным столом. Сейчас ждем обустройства мини-футбольного поля для детей, средства на него уже выделены до 2025 года. И на этом не останавливаемся, в планах еще сделать крытую площадку для велосипедов и мангальную зону. И думаю, что нашими силами при поддержке депутатов, администрации мы все наши мечты исполним», — добавила Ольга Волкова.

Безусловно, из-за того, что конкурс проводился впервые, участники столкнулись и с небольшими сложностями, которые также обсудили на мероприятии. В частности, трудности были с голосованием, поскольку не у всех есть электронная почта, например, у старшего поколения. В связи с этим было принято решение все предложения по проведению конкурса в дальнейшем направить федеральному оргкомитету для усовершенствования организационного процесса в будущем.