Главврача одной из больниц Сибири заподозрили в халатности при закупке оборудования в ковид-госпиталь

В Томской области правоохранители возбудили уголовные дела о незаконном производстве и сбыте медицинских изделий, а также о халатности главврача одной из больниц Томска, повлекшей особо крупный ущерб.

Уголовные дела по факту незаконного производства, сбыта незарегистрированных медицинских изделий, а также по факту халатности главного врача одной из больниц Томска возбуждены на основании материалов регионального УФСБ, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Томской области.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, речь идет о главном враче Томской областной клинической больницы. На сайте учреждения указано, что им является Михаил Лукашов.

По данным следствия, в 2021 году коммерческая организация по производству медицинского оборудования незаконно произвела две кислородные станции контейнерного типа уличного размещения, которые были поставлены в медицинские учреждения Томска и оплачены за счет средств бюджета.

«В то же время главный врач одного из медицинских учреждений Томска в период с июля по август 2021 года в связи с ненадлежащим исполнением своих должностных обязанностей ввел в эксплуатацию медицинское оборудование, предназначенное для ковидного госпиталя, не соответствующее договору и нормативной документации, что повлекло причинение бюджету Томской области особо крупного ущерба в размере около 17 млн рублей», — указано в сообщении.

Уголовные дела возбуждены по 1 ст. 238.1 УК РФ (обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий) и ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность). Правоохранители проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы.

Напомним, в начале сентября в Новосибирске правоохранители утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заведующего отделением одного из медучреждений города. Его обвинили в получении взятки от иностранного гражданина за справку об отсутствии заболеваний.