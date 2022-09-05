«Норникель» построит посёлок для северян Красноярского края к 2026 году

«Норильский никель» планирует к 2026 году построить новый посёлок на 600-700 жителей на Таймыре Красноярского края. Об этом сообщил вице-президент компании Андрей Грачёв на Восточном экономическом форуме, который проходит во Владивостоке с 5 по 8 сентября.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента компании, новое место для поселения определили жители посёлка Тухард в рамках получения Свободного предварительного осознанного согласия (СПОС), инициированного «Норникелем».

По словам Андрея Грачёва, впервые в Арктике эту процедуру реализовал именно «Норильский никель», компания планирует применять такую практику и в дальнейшем.

Андрей Грачёв также сообщил, что политика «Норникеля» по взаимодействию с коренными малочисленными народами Севера включает в себя программу поддержки, в которую входит порядка 40 мероприятий. В их числе – реализация проекта федерального агентства по делам национальностей и Московского государственного института международных отношений «Школа общественной дипломатии».

Посёлок Тухард Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края был образован в 1968 году в качестве отправной точки для строительства газопровода Массояха – Дудинка – Норильск. В 2017 году численность населения посёлка составляла 992 человека.

Напомним, в начале года «Норникель» анонсировал совместный с СО РАН проект по изучению Арктики.