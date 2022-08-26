Специально для Вас. Капремонт жилых домов в Новосибирске вернулся в точку старта

Федор Туров
 
Ремонт домов
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отметил, что даже если возникнут серьезные претензии в осуществлении капремонта, жильцы ремонтируемого дома от этого не пострадают – фонд капитального ремонта устранит дефекты за свой счет и уже потом будет судиться с застройщиком и взыскивать с него компенсацию. Фото предоставлено пресс-центром мэрии Новосибирска

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