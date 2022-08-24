В рамках работы IX Международного форума «Технопром-2022» к Кодексу этики в сфере ИИ присоединились четырнадцать региональных участников рынка ИИ, в том числе министерство цифрового развития Новосибирской области, НГУ, Сибирское отделение РАН, НИИТО, 2ГИС и другие компании.

Кодекс состоит из 33 пунктов, устанавливающих общие морально-этические принципы для участников ИИ-сферы. Один из базовых принципов – ответственность за последствия применения ИИ всегда несет человек, а не машина.

Подписание прошло с помощью мобильной подписи «Госключ» – участники церемонии поставили цифровую подпись на своих смартфонах. Подписание Кодекса этики в сфере ИИ проходило при поддержке Аналитического центра при правительстве Российской Федерации и министерства экономического развития Российской Федерации.

Одним из первых участников рынка, утвердивших принципы этики искусственного интеллекта, стал Сбер. «Мы приняли активное участие в разработке Кодекса – мы уверены, что следование всех компаний общим этическим принципам в сфере искусственного интеллекта поможет выработать доверие к технологиям. Документ поможет в развитии новых инструментов между государством, бизнесом, разработчиками по вопросам использования технологий ИИ», – прокомментировал председатель Сибирского банка Сбербанка Дмитрий Солнцев.

Кроме Сбера, первыми компаниями, подписавшими документ в 2021 году, стали Яндекс, МТС, VK, «Газпром нефть» и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и другие ведущие компании и научно-исследовательские организации.