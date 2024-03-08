«Сильная, независимая, традиционная» — статистики и ChatGPT составили портрет сибирячки

К Международному женскому дню 8 марта статистические службы подготовили социально-демографические портреты женской части населения сибирских регионов. «Континент Сибирь» сравнил показатели и попросил ChatGPT описать сибирячку.

Согласно статистическим данным оказалось, что женщины не только прекрасная, но и большая часть населения Сибири. Так, в Томской области на 1 января 2023 года зарегистрировано 560,8 тысяч женщин. Это 53,3% от общей численности населения. В среднем по области на 10 женщин приходится 9 мужчин.

В Омской области на 1 января 2023 года зарегистрировано 987 тысяч женщин (53,9% численности населения). В Иркутской области женщины составляют 54,1% жителей региона. На начало 2023 года в Приангарье проживало 1268,4 тысяч женщин. Кемеровостат приводит такие данные: «В экономике Кузбасса занято 574 тысячи женщин, или 48,2% от общей численности работающего населения в возрасте 15 лет и старше».

«В самом расцвете сил, замужем, работает в здравоохранении, образовании либо торговле», — таков портрет среднестатистической женщины Алтая. В Алтайском крае — 1 млн 158 тысяч женщин, из которых 59% живут в городах, 41% — в сельской местности. В Республике Алтай на 1 января 2023 года насчитывалось 111 тысяч 373 представительницы прекрасной половины человечества, из них 68% сельчанки и 32% горожанки.

В Республике Хакасия проживают 287 тысяч женщин (54% населения региона). В Республике Тыва — 178 тысяч женщин (53%), в Красноярском крае — 1,5 млн женщин (54%). Женщины Красноярского края в большей части заняты в таких сферах деятельности, как: образование (83% от занятых), деятельность в области здравоохранения и социальных услуг (80%), деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, предоставление прочих видов услуг (79%).

По состоянию на 1 января 2023 года численность женщин в Новосибирской области составила 1515,6 тысяч человек или 54,2% от общего числа жителей региона. Общероссийский тренд на превышение численности женщин над численностью мужчин сохраняется и в Новосибирской области. На каждую тысячу мужчин в 2022 году приходилось 1185 представительниц прекрасного пола. При этом ежегодно мальчиков рождается больше, чем девочек. В среднем на 100 новорожденных девочек приходится от 103 до 108 мальчиков. В 2022 году в регионе на свет появились 13 тысяч девочек.

Нейросеть ChatGPT в ответе на запрос, описать портрет среднестатистической сибирячки, отразила такие качества, как «высокая, крепкого телосложения, сильная и независимая; живет в небольшом городе или деревне, занимается сельским хозяйством, охотой или рыбалкой; активно участвует в общественной жизни; часто имеет среднее или высшее образование». В конце описания жительницы Сибири искусственный интеллект добавил: «Часто носит традиционную сибирскую одежду, такую как сарафан и кокошник, любит петь народные песни и танцевать, придерживается православных традиций».

Ранее «Континент Сибирь» рассказал, что по данным статистики Красноярский край является самым мужским регионом Сибири.