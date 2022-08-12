Крупный федеральный ритейлер объявил о розыгрыше автомобиля

Торговая сеть «Пятёрочка» запустила новую акцию, в рамках которой будет разыграно более 500 ценных призов, главным из которых будет автомобиль. Среди других подарков — крупная бытовая техника, посуда для готовки, а также сертификаты в магазины электроники и товаров для дома. Об этом сообщили в пресс-службе торговой сети.

Акция проходит во всех магазинах «Пятёрочка» до 5 сентября 2022 года. Принять участие в ней могут все гости, совершившие покупку на сумму от 200 рублей в одном чеке. Чтобы получить шанс выиграть один из призов, необходимо обязательно зарегистрировать свой чек на сайте. Чем больше чеков зарегистрировал участник, тем выше его шансы на победу. Главный счастливчик станет обладателем суперприза — комфортабельного автомобиля. Статус розыгрыша можно регулярно отслеживать в личном кабинете на сайте акции.

Кроме того, в акции дополнительно предусмотрены призы от партнёров. Так, при наличии в чеке от 200 руб. товаров под брендами Splat, АOS, Losk, Vernel, «Балтика 0 безалкогольное», «Останкино» покупатели смогут принять участие ещё и в еженедельном розыгрыше электросамокатов, кофемашин, грилей, гладильных систем, а также сертификатов на покупки в онлайн-магазине одежды и в супермаркет спортивных товаров. Список товаров, участвующих в акции, а также все подробности об акции, условиях участия и порядке выдачи призов — на сайте.