Китайская автомобильная марка Geely расширяется в сибирских городах-миллионниках

В Омске открывается второй официальный дилер Geely – им станет крупный федеральный автомобильный холдинг «КЛЮЧАВТО». Как стало известно «Континенту Сибирь», второй дилер появится и в Новосибирске – соответствующий тендер уже проведен.

Напомним, что ранее у Geely было по одному партнеру в городах Сибири. В 2021 году Geely открыла второго официального дилера в Иркутске – им стала ГК «Первая Автоколонна» (также представляет бренды Porsche, Mercedes-Benz, Jaguar, Land Rover, Volvo, Mazda). С учетом того, что Иркутск является меньшим по численности городом Сибири, чем Омск и Новосибирск, то уже в 2021 года эксперты стали ожидать появления в дальнейшем вторых дилеров также в городах-миллионниках СФО.

Geely – один из крупнейших автопроизводителей Китая. Его производственные мощности представлены 18 заводами. В активы холдинга также входят собственные научно-исследовательские (R&D) центры и международные дизайн–бюро, расположенные в Шанхае, Гетеборге, Барселоне, Калифорнии и Шанхае. В состав Geely также входит шведский производитель легковых автомобилей Volvo. На российском рынке история бренда Geely начинается с 2007 года. Модельный ряд марки представлен моделями Coolray (от 1,9 млн руб), Atlas (от 1,8 млн руб), Atlas Pro (от 2,3 млн руб), Tugella (от 3,5 млн руб). Автомобили Geely производятся на заводе в Белоруссии.

В ближайшее время ожидается официальный запуск дилерского центра Geely в Омске. Об этом свидетельствует информация на сайте российского представительства китайской компании. Дилером марки стал федеральный холдинг «КЛЮЧАВТО», который также представляет в Омске такие бренды, как CHERY, EXEED, Changan, KIA, Hyundai, Mitsubishi, Nissan, Renault, Volkswagen, Skoda, Mercedes—Benz. Новый салон расположился на улице Волгоградской в здании, которое первоначально строилось в качестве полнофункционального дилерского центра для бренда Nissan. На сегодня действующим дилером Geely в Омске является «Антикор-Сервис», который также представляет в регионе китайский бренд HAVAL.

Также ожидается появление второго дилера в Новосибирске. Действующим официальным дилером Geely в этом городе является ГК «Альт-Парк» (также представляет Porsche, KIA, Skoda). В пресс-службе российского представительства Geely пока не подтверждают информацию о грядущем запуске второго официального дилера в городе. Однако по словам сразу двоих участников рынка, Geely провела тендер по Новосибирску, и победителем стала тюменская ГК «Восток Моторс» (официальный дилер Toyota, Lexus в Новосибирске). Участники рынка пока затрудняются предположить возможную локацию бренда, учитывая, что у группы компаний на сегодня есть только полнофункциональный салон Toyota-Lexus на Большевистской.

«Понятно, что Новосибирск – город-миллионник. Но как мы знаем, это необычный рынок в сравнении с другими городами России, и, на мой взгляд, вряд ли второй дилер Geely там нужен. В том числе принимая во внимание и объемы производства», – поделился мнением учредитель проекта «Автомаркетолог», бывший член совета директоров «СЛК-Моторс» Олег Мосеев.

По данным «Автостат Инфо», в 1 полугодии 2022 года в Новосибирской области было зарегистрировано 68 новых автомобилей Geely, а в Омской области – 43 новых машины этой марки. Рекордсменом по доле рынка Geely в СФО является Иркутская область, где за этот же период усилиями двоих дилеров было зарегистрировано 158 новых автомобилей этой китайской марки.

“Бренд Geely мы взяли в 2021 году, чтобы он заменил в линейке наших брендов ушедший с рынка Ford с точки зрения эконом-сегмента. На сегодня мы уверенно себя чувствуем с Geely. Вместе с тем, сейчас у марки есть дефицит автомобилей, который продлится как минимум до конца года», – отметил в интервью «Континенту Сибирь» совладелец иркутской ГК «Первая Автоколонна» Петр Хомяков.

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