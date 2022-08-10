В Новосибирске 10 августа прошел круглый стол, на котором представители Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» и ООО «Экология-Новосибирск» обсудили, как наладить эффективное взаимодействие между региональным оператором и владельцами предприятий малого и среднего бизнеса.

На круглом столе лейтмотивом звучала тема заключения и исполнения договоров с юридическими лицами. Но, несмотря на всю актуальность данного вопроса, были рассмотрены и другие, не менее важные. Например, экономическая составляющая услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), за что же платят предприниматели?

«Львиная доля платы приходится на транспортирование ТКО – это порядка 79%, захоронение и обработка занимает 12%, обслуживание договоров с собственниками ТКО и операторами по обращению с ТКО занимают еще около 3 %, остальные расходы — приобретение контейнеров и бункеров, уборка мест погрузки, сбытовые, – пояснила генеральный директор ООО «Экология-Новосибирск» Лариса Анисимова. – Концессионная составляющая на строительство мусоросортировочных комплексов никогда в тариф на услугу регионального оператора включена не была».

Интересным предложением со стороны «ОПОРЫ РОССИИ» стал проект по процедуре медиации при заключении договоров с юридическими лицами. Этот вопрос обязательно будет проработан и включен в процесс взаимодействия с потребителями.

«К нам в комитет по экологии часто обращаются предприниматели с вопросами об организации коммунальной услуги по обращению с ТКО. Мы благодарны ООО «Экология-Новосибирск» за отклик и организацию круглого стола, – рассказал председатель Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Игорь Салов. – Сегодня нами была достигнута договоренность о дальнейшем взаимодействии на постоянной основе. Уверен, что уже в ближайшее время наше сотрудничество даст конкретные результаты».

Не обошли стороной на круглом столе и социальную сферу, в которой совместное взаимодействие, по мнению участников, принесет пользу всему региону. Например, организация совместных экологических акций по уборке рекреационных зон области, участие в работах по благоустройству и озеленению двора коррекционной школы №148, а также развитие проекта по экологическому просвещению детей и подростков «Экознайка».

Кроме того, была достигнута договоренность об участии регионального оператора в решении вопроса безопасного применения отходов аграрной и сельскохозяйственной отрасли в рамках проекта «Зеленая промышленность».

Ранее «Экология-Новосибирск» прокомментировала «мусорный перформанс» на Дуси Ковальчук.