Молодым учёным Новосибирской области вручили премии и гранты

В четверг, 2 июня, губернатор Новосибирской области Андрей Травников поздравил молодых учёных – победителей конкурсов на предоставление именных премий, стипендий и грантов областного правительства. Он поблагодарил исследователей за весомый вклад в решение важных научных задач и обсудил вопросы, которые сегодня их волнуют.

Одним из вопросов, которые глава региона обсудил с обладателями наград, стало обеспечение жильём молодых специалистов. Губернатор напомнил, что в этом году было принято решение об увеличении числа жилищных сертификатов для молодых учёных.

«На региональном уровне мы готовы поддерживать и те жилищные проекты, которые реализуют научные институты и университеты», – подчеркнул Андрей Травников на встрече.

Исследователи также обсудили с губернатором участие молодых инноваторов в Международном форуме технологического развития «Технопром», развитии научной инфраструктуры, возможность введения дополнительных налоговых льгот для высокотехнологичных отраслей, а также увеличение грантовой поддержки.

Многие работы, которые предоставили соискатели на конкурсы, ориентированы на развитие экономики Новосибирской области, а результаты их научных исследований могут быть реализованы в инновационных продуктах.

Как отмечают в правительстве региона, участие в таких конкурсах позволяет вовлекать молодых исследователей и ведущие научные и образовательные организации региона в решение важнейших научных задач, а победители получают дополнительные возможности для реализации своих проектов.

«Поддержка молодых талантливых исследователей – один из элементов эффективной системы инноваций, созданию и совершенствованию которой правительство Новосибирской области в своей работе уделяет особое внимание», — подчеркнули в пресс-службе областного правительства.

В обращении к молодым учёным Андрей Травников напомнил, что сейчас идёт Год науки и технологий, который плавно переходит в России в десятилетие науки. Губернатор также отметил, что последние мировые события ориентировали страну на собственные возможности, Новосибирская область в первую очередь опирается на молодых исследователей. В свою очередь, правительство региона оказывает им поддержку.

«Сегодня в нашей области сформирована эффективная система поддержка инноваций, включающая федеральные и региональные институты инновационного развития, меры бюджетной поддержки инновационных проектов, направленные на развитие экономики Новосибирской области, реализуется форумная и выставочная программа, действует система «единого окна» для инноваторов. Но есть и немало резервов для дальнейшего развития: строительство второй очереди Академпарка, «Смарт-сити Новосибирск». Новый импульс инновационному развитию придаст и начало работы в 2024 году ЦКП «СКИФ», того «внедренческого пояса», который будет формироваться вокруг установки класса мегасайенс», — отметил губернатор.

По словам лауреата именной премии правительства Новосибирской области в номинации «Лучший молодой исследователь» Аллы Овсянниковой (НИИ терапии и профилактической медицины – филиал ИЦиГ СО РАН), Новосибирская область опережает другие регионы по уровню поддержки молодых учёных.

«Благодаря поддержке со стороны правительства Новосибирской области мы своим примером показываем нашим студентам, что в науке всё возможно, что у молодых учёных есть перспективы в этой сфере. Надеемся, что в дальнейшем объёмы финансирования исследований молодых учёных будут расти, а мы, в свою очередь, будем реализовывать свои идеи и интегрировать их в экономику Новосибирской области», – отметила Алла Овсянникова на мероприятии.

Согласно исследованию региональных инновационных политик РФ Института статистических исследований и экономики знаний НИУ «ВШЭ», Новосибирская область занимает второе место после Москвы. Высокие позиции региона в этом исследовании – а Новосибирская область традиционно входит в его ТОП-10 – один из ключевых показателей государственной программы «Стимулирование научной, научно-технической и инновационной деятельности в Новосибирской области», принятой в 2019 году.

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