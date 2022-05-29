Шествие кукол, мультпарад и мастер-классы: стала известна программа мероприятий к Дню защиты детей в Новосибирске

Первого июня в Новосибирске традиционно проходят мероприятия, приуроченные к Дню защиты детей. Рассказываем о самых ярких событиях, в которых могут принять участие как юные горожане, так и их родители.

24 площадки зоопарка

Новосибирский зоопарк в первый день лета по традиции проведёт большой семейный праздник. Для взрослых и детей будут работать 24 тематические площадки, где пройдут творческие мастер-классы, экологические викторины, активные игры и конкурсы с призами для детей и взрослых.

Праздничные мероприятия начнутся в зоопарке в 10 утра и продлятся весь день. До 14 часов вход для детей до 16 лет будет бесплатным. В 18 часов посетителей зверинца также ожидает выступление музыкального коллектива NEKITAY.

Фестиваль кукольных театров

С 1 по 5 июня в Новосибирске пройдёт фестиваль кукольных театров «Перекрёсток». В День защиты детей он стартует с красочного карнавального шествия, оно начнётся в 10 часов на площади Ленина. Принять участие в нём может любой, организаторы призывают брать с собой любимых кукол.

Шествие завершится у «театрального перекрёстка», где пройдёт церемония открытия фестиваля. В самом фестивале примут участие 12 театров из разных уголков страны, а также из Витебска, Душанбе и Донецка. В числе участников также московский Театр кукол имени Сергея Образцова. В программу включены спектакли как для детей, так и для взрослых. Билеты можно приобрести в Новосибирском театре кукол.

Кстати, для профессиональных театральных деятелей в рамках фестиваля впервые в России пройдёт мероприятие «Сибирская школа кукольника», где специалисты будут анализировать спектакли кукольных театров.

Мир братьев Гримм у «Глобуса»

На площадке перед Новосибирским молодёжным театром «Глобус» 1 июня пройдёт развлекательная программа «Вместе весело». Юные участники смогут поиграть в любимые игры персонажей сказок братьев Гримм и нарисовать на асфальте фантастические сюжеты. Оценят рисунки артисты театра. Кроме того, возле учреждения будут создавать сказочный картонный город Бремен, в котором также можно будет принять участие.

Начало праздника – в 12.00, он продлится до 18 часов.

«Когда не надо в школу!»

Новосибирская государственная филармония в День защиты детей откроет музыкальный фестиваль с воодушевляющим названием «Когда не надо в школу!». 1 июня для детей пройдёт бесплатная программа. В её рамках состоится музыкальный квест «Здравствуй, лето!», он начнётся на ступенях камерного зала учреждения и продолжится в различных локациях в формате познавательных игр и перформансов. Также в большом камерном зале музыканты филармонии сыграют популярные мелодии.

Мюзиклы-фэнтези, театральный спектакли, концерты, квесты, подвижные игры и другие мероприятия для детей продлятся в филармонии до 21 июня. Программы будут начинаться в 11 утра.

Кино и мультфильмы

Областное учреждение «Центр креативных индустрий» проведёт 1 июня мульпарад. Он состоится в кинозале «Синема» по адресу: улица Каинская, 4 в 13.00. Здесь же пройдут киноконцерт «Мелодии детства» и фестивали рисунка. Чуть раньше, в 11 часов, здесь пройдёт кинопоказ мультфильма «Тайна парка развлечений» вместе с открытием детский площадки коррекционной школы №1. В 16 часов состоится мероприятие «Сибирский салон», посвящённое сказкам художника Виктора Лагуны, оно будет интересно юным новосибирцам уже с шести лет.

В Новосибирской областной библиотеке 1 июня состоится показ двухсерийного музыкального фильма «Про Красную Шапочку. Продолжение старой сказки». Мероприятие пройдёт на Коммунистической, 34 в 16 часов. В 14 часов по этому же адресу покажут детский моноспектакль «Дневник Фокса Микки».

Напомним, что 1 июня в Новосибирске также планируется установить «памятник» 13-му трамваю в Театральном сквере.