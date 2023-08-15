В программе уже десятого по счету ежегодного Международного форума технологического развития «Технопром» в Новосибирской области заявлено 230 различных мероприятий. На четырехдневный форум зарегистрировались участниками свыше 17 тысяч человек. Информацией об этом поделился пресс-центр областного правительства.

О программе «Технопрома-2023», а также об участниках и ключевых спикерах 15 августа в ходе пресс-конференции рассказала заместитель губернатора Ирина Мануйлова. Она подчеркнула, что в мероприятиях примут участие гости из 77 регионов РФ, ближнего и дальнего зарубежья, в том числе большая делегация из Республики Беларусь, делегации из стран ШОС и БРИКС.

«Основной задачей форума остается обеспечение технологического суверенитета страны, решение вопросов взаимодействия науки и индустрии. Большое внимание в деловой, выставочной, образовательной, культурной частях программы форума будет уделено регионам, которые представят свои прорывные проекты. Пройдет порядка 230 ключевых мероприятий по 10 тематическим и отраслевым трекам, зарегистрировано уже более 17 тысяч человек. Высокий уровень мероприятия подтверждает то, что пленарное заседание традиционно проведет вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко, он обозначит основные векторы научно-технологической политики страны», — цитирует Мануйлову пресс-центр.

Спикерами «Технопрома-2023» по разным направлениям выступят федеральные руководители, представители научного сообщества, вузов и производственных компаний. Кроме этого, на площадке форума пройдет заседание комиссии Госсовета по направлению «Наука», возглавляемой губернатором Андреем Травниковым.

Ожидается, что на форуме будут представлены достижения в сфере цифровых технологий, современные разработки в сферах агробиотехнологии, медицины и многих других. В рамках выставочной программы особое место займет презентация белорусских станкостроительных компаний.

Целью организации X Международного форума технологического развития «Технопром-2023» заявлено эффективное использование научного и инновационного потенциала Новосибирской области. Соответствующее распоряжение Правительства Новосибирской области о проведении форума 21 марта подписал губернатор региона Андрей Травников. Подробнее ознакомиться с мероприятиями-спутниками форума, его программой и зарегистрироваться на участие можно на сайте «Технопрома-2023».

Ранее мы сообщали, что члены областного правительства обсудили готовность региона к проведению «Технопрома».