Названа дата установки «памятника» 13-му трамваю в Новосибирске

«Памятник» трамваю №13 в сквере за Новосибирским оперным театром будет установлен 1 июня. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть на пресс-конференции в четверг.

Как рассказал на пресс-конференции 26 мая мэр Новосибирска Анатолий Локоть, «памятник» трамваю №13, а точнее, само транспортное средство, закреплённое на постаменте, планируется установить в «театральном» сквере 1 июня.

«Мы с МУП «Горэлектротранспорт» договорились приурочить установку трамвая на постамент в театральном сквере за Оперным театром именно 1 июня, в День защиты детей, в начале лета», — сказал Анатолий Локоть, отметив, что серийная марка этого трамвая, — 71 605.

Мэр также отметил, что маршрут новосибирского трамвая №13 – наиболее протяжённый в городе. При этом за долгие годы он существенно не изменился, в отличие от многих других – он, в частности, по-прежнему проходит по правому берегу Оби.

Напомним, что в Новосибирске уже несколько лет благоустраивается территория сквера за городским театром оперы и балета. Одним из главных событий в рамках этих работ станет установка «памятника» трамваю №13 – маршрут стал легендарным для новосибирцев во многом благодаря посвящённым ему интернет-мемам и курьёзным ситуациям, в которые то и дело попадает транспортное средство на этом направлении. В установленном на постамент трамвае планируется создать мини-кафе.

Сейчас в сквере оборудована скейт-площадка, разбиты дорожки и высажены новые деревья.

Как сообщалось ранее, концепция сквера за Новосибирским оперным театром разработана архитектурной мастерской «Адаптик-А», ранее спроектировавшей благоустройство Михайловской набережной. Согласно проекту, здесь в том числе обновят трамвайное кольцо, обустроят пешеходные переходы через трамвайные пути и пустят ночной экскурсионный трамвай. Кроме того, территорию сквера планируется поделить на несколько зон – это будут площадка ожидания туристического трамвая, зона с кафе и туалетом, а также рекреационная, событийная, спортивно-развлекательная и досуговая зоны.