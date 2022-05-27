На предприятии «Кузбассразрезугля» добыли юбилейную тонну

В пятницу, 27 мая, горняки филиала «Кедровский угольный разрез» УК «Кузбассразрезуголь» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) торжественно добыли символическую юбилейную тонну угля — 250-милионную с момента ввода предприятия в эксплуатацию.

В знак признания профессионализма коллектива разрезу был вручен памятный адрес от губернатора Кузбасса-Кемеровской области Сергея Цивилёва. Подарок вошёл в копилку наград предприятия, рассказали в компании.

«Эту красивую знаменательную дату – 250 миллионов тонн угля – можно переводить на вагоны, на киловатты, но я бы перевела её на судьбы тех людей, которые связали свою жизнь именно с этой кедровской тонной. И сегодня нам нужно сохранять те традиции, которые заложили наши ветераны, приумножать их новыми традициями и знаниями и двигаться дальше», – подчеркнула в своем обращении к участникам торжественного мероприятия директор АО «УК «Кузбассразрезуголь» Елена Дробина.

Почётное право добыть юбилейную тонну доверили машинисту гидравлического экскаватора Сергею Кашинскому и водителю технологического автомобиля Сергею Батлуку.

Кедровский угольный разрез был сдан в эксплуатацию в 1954 году с проектной мощностью 300 тыс. тонн угля в год. В 1959 году на разрезе впервые в области смонтирован и введён в эксплуатацию шагающий экскаватор ЭШ-6/60 с ёмкостью ковша шесть кубометров.

В 1961 году горняки предприятия добыли 10-миллионную тонну «чёрного золота». В 1982 году на разрезе сдана в эксплуатацию обогатительная фабрика «Кедровская». В 2006-м одним из первых обладателей новой высшей награды Кемеровской области — «Герой Кузбасса» стал заслуженный шахтер РФ, бригадир экскаваторной бригады предприятия Николай Дорофеев.

29 ноября 2013 года впервые в мировой истории на угольном предприятии побывал Олимпийский огонь — Кедровский разрез принимал у себя этап Эстафеты Олимпийского огня Сочи-2014. В 2021 году предприятие появилось на туристической карте России – вошло в областной брендовый маршрут «Кузбасс. Огонь в сердце», утвержденный Ростуризмом.

Кедровский угольный разрез оснащён высокопроизводительной техникой и новейшими технологиями, отвечающими всем мировым стандартам. В феврале 2021 года на Кедровском разрезе запущен в эксплуатацию экскаватор ЭКГ-35 под номером два — самый мощный в линейке электрических карьерных экскаваторов отечественного тяжелого машиностроения. По итогам 2022 года горняки предприятия планируют добыть 5,1 млн тонн угля.