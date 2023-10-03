Торги за право добычи строительного камня на одном из участков Кемеровской области состоятся в середине ноября. Начальная цена лота лишь немного не дотягивает до 11 млн рублей, информация об аукционе доступна на портале ГИС «Торги».

«Право пользования участком недр местного значения «Западный» для геологического изучения, разведки и добычи строительного камня (известняк)» — так звучит полное название лота, выставленного на торги. Организатором аукциона выступает министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса. Ресурсы известняка на участке площадью 0,15 кв. км оцениваются в 5,1 млн кубометров категории Р2.

Право добычи строительного камня на данном участке будет выдано победителю торгов сроком на 25 лет. Начальная цена лота составляет 10 779 476 рублей, шаг повышения цены равен десяти процентам от нее. Подать заявки на участие в торгах все желающие могут в течение двадцати суток с 0:00 3 октября 2023 года. Сами торги назначены на 16 ноября этого года.

Ранее мы сообщали о том, что в Красноярском крае на аукцион выставили 100% акций одной из крупнейших птицефабрик региона.