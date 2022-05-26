«МегаФон» ускорит интернет для учащихся на время подготовки к экзаменам

«МегаФон» увеличит скорость интернета для школьников и студентов по всей России с 26 мая – в день начала ЕГЭ. Абоненты смогут бесплатно воспользоваться новой опцией pre-5G, которая добавляет до 50% к обычной скорости мобильного интернета.

Школьники и студенты уже пользуются услугами «МегаФона» на специальных условиях – любой удобный тариф основной линейки #БезПереплат можно подключить со скидкой 20%. На ближайший месяц этим абонентам будет автоматически подключена новая опция pre-5G.

«В мае-июне школьники и студенты усиленно готовятся к ЕГЭ и летним сессиям в вузах, и мы рады поддержать их в этот сложный и ответственный период, предоставив доступ к самым современным технологиям», – отмечает коммерческий директор «МегаФона» Павел Тулубьев.

«МегаФон» первым среди российских телеком-операторов предложил новую модель формирования тарифов. Абоненты могут выбирать тариф, исходя не только из его наполнения (объем включенных минут, смс и гигабайт), но и скорости мобильного интернета. Средняя скорость загрузки в сети «МегаФона» более чем на 50% превышает показатели ближайшего конкурента, подтверждают исследования компании Ookla по результатам замеров скорости российскими пользователями в приложении Speedtest. Опция pre-5G увеличивает скорость интернета еще до 50%. С новой опцией учащиеся школ и вузов смогут гораздо быстрее находить информацию и готовиться к экзаменам еще эффективнее.

Топ регионов, где учащиеся активнее всего посещают образовательные сайты, ожидаемо возглавили Москва и Московская область. На втором месте уверенно держится Дагестан. В республике не везде есть проводной интернет, и его успешно заменяет мобильный – этим объясняется высокая позиция в рейтинге. Далее в порядке убывания объема мобильного трафика – Самарская область, Чечня, Татарстан. Выпускники из Новосибирской области также усиленно включились в подготовительный процесс – регион занял третье место в Сибири после Кемеровской области и Красноярского края по активности на образовательных сайтах.

В конце учебного года пользователи гораздо активнее интересуются образовательными сайтами, в том числе и предназначенными для подготовки к экзаменам, показывает анализ больших данных «МегаФона». Так, в марте 2022 года, когда стартовала досрочная волна ЕГЭ, объем трафика на самых популярных ресурсах Новосибирской области превысил показатели сентября прошлого года на 87%, в апреле – на 84%, в мае эта тенденция сохраняется.

Чаще всего ученики повторяют школьную программу и проходят пробные тесты при помощи смартфонов – в 84% случаев, на втором месте по популярности USB-модемы и роутеры – 14%, на третьем планшеты – 2%.