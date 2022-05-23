Новосибирский завод увеличил выпуск продукции для РЖД благодаря нацпроекту

В рамках реализации национального проекта «Производительность труда» Новосибирский завод резки металла (НЗРМ) успешно оптимизировал производство продукции для железной дороги – за полгода компания сократила время изготовления сборных заготовок на 26 %, что позволило на четверть поднять выработку на сотрудника в сутки.

Новосибирский завод резки металла подвёл итоги полугодового этапа реализации национального проекта «Производительность труда». За это время предприятию удалось увеличить выпуск продукции и при этом снизить затраты на производство.

На заводе проект реализуется при поддержке Федерального центра компетенций (ФЦК). Для оптимизации был выбран участок производства стальных сборных заготовок для нужд РЖД. Как пояснили в пресс-службе компании, спрос на эту продукцию с каждым годом увеличивается, и на рынке существует высокая конкуренция.

На пилотном потоке компании удалось сократить время изготовления продукта на 26 % – с 14,5 до 10,8 часов, что позволило на четверть увеличить выработку на сотрудника в сутки – с 543 до 681 килограмм. На предприятии применяется сдельная система оплаты труда, поэтому благодаря снижению трудозатрат на рабочих участках и росту производительности, сотрудники предприятия смогут повысить свой доход.

«На заводе мы активно применяем передовой опыт, учимся использовать новые технологии и методы управления. Всё, что поможет повысить эффективность использования ресурсов, – и техники, и людей, и времени, – внедряется», – рассказал директор ООО «НЗРМ» Дмитрий Ионычев.

По словам руководителя проекта ФЦК Артема Мочнева, для решения выявленных проблем на заводе организовали зону отгрузки готовой продукции рядом с зоной погрузки, пересмотрели последовательность операций и используемые инструменты при переналадке оборудования, а также стандартизировали процесс плазменной резки.