В Новосибирской области утвердят дополнительные выплаты семьям погибших командированных в ДНР и ЛНР

В Новосибирской области планируется утвердить дополнительные выплаты погибшим гражданам, командированным в ДНР и ЛНР для работы по обеспечению жизнедеятельности населения и восстановлению объектов инфраструктуры. Размер выплаты членам семей погибших составит 3 млн рублей, раненым — 1 млн рублей.

Проект постановления правительства региона опубликован на сайте «Электронная демократия Новосибирской области», разработчиком документа выступает региональное министерство труда и социального развития.

Согласно проекту постановления, семьям погибших граждан, командированных в Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) «для выполнения задач» на муниципальной и государственной службе Новосибирской области, а также в иных организациях, «принимавших непосредственное участие в выполнении работ по обеспечению жизнедеятельности населения и восстановлению объектов инфраструктуры», запланированы выплаты в размере 3 млн рублей.

Аналогичную выплату планируется назначить родственникам умерших до истечения одного года со дня их возвращения на территорию России вследствие увечья или заболевания, полученных ими при выполнении задач. Получившим увечье гражданам назначат дополнительные выплаты в размере 1 млн рублей.

«Установить: дополнительную единовременную выплату членам семей погибших (умерших) граждан, направленных (командированных) для выполнения задач на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, замещавших государственные должности Новосибирской области, муниципальные должности, государственных гражданских служащих Новосибирской области, муниципальных служащих, работников, замещавших в органах публичной власти Новосибирской области должности, не отнесенные к должностям государственной или муниципальной службы, работников организаций и учреждений, подведомственных органам публичной власти Новосибирской области, а также работников иных организаций, расположенных на территории Новосибирской области, принимавших непосредственное участие в выполнении работ (оказании услуг) по обеспечению жизнедеятельности населения и (или) восстановлению объектов инфраструктуры на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики», — указано в документе.

Выплаты осуществляются за счет средств резервного фонда правительства Новосибирской области в соответствии с постановлением правительства РФ от 06.05.2022 № 824 — документ дает возможность субъектам РФ устанавливать дополнительные единовременные выплаты.

Единовременная выплата членам семей погибших граждан, командированных в ДНР и ЛНР, согласно указу президента РФ, составляет 5 млн рублей, получивших увечье — 3 млн рублей. Выплаты осуществляется фондом социального страхования РФ за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

Напомним, ранее в Новосибирской области установили выплаты семьям погибших и раненых в ходе спецоперации на территории Украины военнослужащих.