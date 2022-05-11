ПСБ объявил о снижении ставок по ипотеке

ПСБ снизил ставки по льготным ипотечным программам с господдержкой. Льготные условия распространяются на покупку готовых и строящихся квартир у застройщиков на всей территории России.

Минимальная ставка 7% действует по программе «Военная ипотека. Госпрограмма». Размер кредита – до 3,68 млн рублей, первоначальный взнос — от 15%, максимальный срок кредитования – 25 лет (до достижения военнослужащими 50 лет на дату возврата кредита).

По обновленной «Госпрограмме-2020» ставка снижена до 8,59% годовых. Первоначальный взнос – от 15% стоимости приобретаемого жилья. Максимальная сумма кредита составляет 12 млн рублей – на покупку жилой недвижимости в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 6 млн рублей — для приобретения жилья в других регионах РФ. Максимальный срок кредитования – 30 лет.

«Мы активно развиваем жилищное кредитование с господдержкой, в том числе за счет совместных программ с застройщиками, – отметила руководитель центра разработки ипотечных продуктов ПСБ Марина Заботина. – Для российских семей ипотека с господдержкой остается самым востребованным и доступным способом решить вопрос с жильем. Мы дополнительно снижаем ставки по этим программам и предоставляем еще ряд опций для того, чтобы клиенты могли комфортно обслуживать ипотеку. Например, клиенты ПСБ имеют возможность дополнительно к действующей ставке по «Госпрограмме-2020» получить дисконт на срок от шести месяцев до года за счет субсидирования ставки со стороны застройщика либо зафиксировать низкую ставку на весь срок кредитования».