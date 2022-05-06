Эксперты Сбербанка выступили на Сибирском жилищном конгрессе

Представители Сбербанка представили аналитику о состоянии рынка недвижимости, рассказали об особенностях проведения сделок в текущих условиях и о предложениях банка в этой сфере.

Сибирский жилищный конгресс – это ежегодное мероприятие для риелторов и участников рынка недвижимости, направленное на повышение профессионализма и развитие межрегионального сотрудничества. На мероприятии традиционно выступают эксперты Сбера.

«Сбербанк продолжает стратегию цифровизации своих сервисов: сегодня через «Домклик» можно дистанционно оформить заявку на ипотеку, подать документы на снятие обременения при выплате кредита и многое другое, – сказал директор направления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Сибирского банка ПАО «Сбербанк» Сергей Буянов. – Недавно мы запустили образовательный проект для риелторов – «Академия Домклик». Любой желающий может пройти специальные курсы от наших экспертов и получить соответствующий диплом или сертификат о прохождении обучения. Причем темы для курсов можно выбирать самостоятельно».

Он также отметил, что сервис «Домклик» возглавил всероссийский рейтинг агентства «Эксперт РА» по количеству объявлений о продаже квартир.

Особое внимание спикеры уделили программам ипотеки с государственной поддержкой – так, сегодня ставка по ипотеке для семей с детьми составляет от 5,7% при использовании сервиса электронной регистрации сделки. А с 4 мая Сбербанк установил ставку по программе «Господдержка» на уровне от 8,7% годовых при электронной регистрации сделки. Эксперты банка также рассказали о том, как можно снизить ежемесячные ипотечные платежи при помощи программ Сбера и партнерских программ с застройщиками.

Также Сбер предоставляет возможность провести сделку купли-продажи без использования заемных средств в любом отделении банка, без необходимости посещения МФЦ или отделения Росреестра. Регистрация права собственности и перечисление средств продавцу недвижимости в таком случае осуществляется за два рабочих дня.