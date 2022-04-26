Проекты «Кузбассразрезугля» вновь победили в инженерной спартакиаде УГМК

На предприятии сырьевого комплекса УГМК, УК «Кузбассразрезуголь» состоялось награждение победителей пятого научно-технического конкурса «Инженериада УГМК». В номинации «Информационные технологии» в возрастной категории от 12 до 15 лет лучшим признан проект «Норма выработки на транспортирование горной массы», который был выполнен при поддержке угольной компании.

Разработка «Норма выработки на транспортирование горной массы» – это мобильное приложение, предназначенное для водителей карьерных самосвалов, которое аккумулирует информацию о нормах выработки и количестве рейсов. Авторы проекта – воспитанники Центра технического детского (юношеского) творчества «Меридиан» и Детского технопарка «Кванториум» (Новокузнецк) Виктор Флигинский, Всеволод Васин и Захар Кузнецов.

Другая команда школьников при поддержке УК «Кузбассразрезуголь» представила на конкурс разработку «Система непрерывного контроля целостности металлоконструкции стрел экскаватора». Проект отмечен дипломом «За изобретательность» в номинации «Автоматизация и робототехника» в возрастной категории от 10 до 12 лет.

«Итоги пятого конкурса «Инженериада УГМК» в очередной раз показали, что проекты, которые конкурсанты реализуют при поддержке угольной компании, уже в той или иной степени применимы на практике и учитывают современные тенденции развития горного производства – внедрение цифровых технологий и автоматизации технологических процессов», – отметил член конкурсной комиссии регионального этапа «Инженериады УГМК», начальник управления горных работ УК «Кузбассразрезуголь» Роман Клейменов.

Это уже четвёртая победа юных инженеров, разработки которых поддерживает УК «Кузбассразрезуголь». Ранее проекты кузбасских школьников — «Создание телеметрической системы мониторинга рабочих циклов шагающих экскаваторов при проведении вскрышных горнодобывающих работ» и «Система дистанционного забора воды и определения глубины водных объектов «ЭКО-ЛОТ» — были признаны лучшими в номинациях «Горное дело» и «Экология и промышленная безопасность», проект внешнего универсального модуля для каски под названием «Умная каска» победил в номинации «Автоматизация и робототехника».

Конкурс учащихся и студентов «Инженериада УГМК» инициирован службой по персоналу ОАО «УГМК» для выявления и поддержки школьников, имеющих способности к техническому творчеству и изобретательству.