В Новосибирске презентуют проект для предпринимателей

В Новосибирске 20 сентября пройдет презентация проекта, посвященного популяризации истории предпринимательства, меценатства, добровольчества и благотворительности в Новосибирской области.

С сентября по декабрь 2023 года новосибирское областное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» при поддержке министерства региональной политики Новосибирской области впервые реализует проект «Наследие выдающихся предпринимателей Новосибирской области». В его рамках пройдет конкурс творческих эссе «Наследие выдающихся предпринимателей Новосибирской области».

Для содействия в подготовке работ для участников «ОПОРА РОССИИ» организует семинары по истории, а также мероприятия о современном корпоративном волонтерстве и благотворительности, совместная благотворительная акция по высадке сада.

По итогам конкурса победители получат ценные призы, все участники будут отмечены дипломами и подарками. Кроме того, будут подготовлены тематические календари на 2024 год для партнеров и участников проекта, размещена онлайн-выставка о выдающихся предпринимателей региона.

Презентация проекта пройдет 20 сентября 2023 года с 12:00 до 13:00 в Большом зале правительства Новосибирской области (Красный проспект, 18). К участию приглашены представители учебных заведений НСО, министерства региональной политики, минпромторга, министерства образования, министерства культуры, Уполномоченного по защите прав предпринимателей, МАУК «Музей Новосибирска» и СМИ.