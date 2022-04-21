Марка Mitsubishi в этом году отмечает 30-летие своего присутствия на российском рынке. В честь этого события компания разыграла среди клиентов по всей стране путешествие на Байкал. Одним из победителей стала жительница Новосибирска Светлана Старцева, которая приобрела в декабре 2021 года Mitsubishi Outlander у официального дилера — компании «ФАСТАР». Она получила не только новый современный многофункциональный внедорожник, дарящий удовольствие от вождения, но и уникальную возможность принять участие в путешествии на озеро Байкал.

Mitsubishi в России

Mitsubishi можно считать одним из первых иностранных автомобильных брендов, официально вышедших на отечественный рынок. Российская история марки началась в конце 1991 года, когда первые 40 автомобилей модели Mitsubishi Lancer 5-го поколения были ввезены в страну, а в Москве была открыта первая авторизованная сервисная станция. В январе 1992 года стартовали первые продажи Mitsubishi в России, и начала появляться дилерская сеть – именно с этого года и начинается активное развитие марки в России. По итогам 2021 года в стране, по данным «Автостат Инфо», было зарегистрировано 24024 новых автомобилей Mitsubishi.

Самой популярной моделью японской марки на российском рынке является Outlander. В нашей стране эта модель завоевала статус одного из самых практичных и надежных автомобилей в своем сегменте, а преодолев рубеж в 300 тысяч реализованных автомобилей, кроссовер прочно закрепил за собой звание наиболее популярного Mitsubishi на рынке.

Напомним, что первое поколение этой модели появилось в далеком 2001 году и называлось Airtrek. Привычное российскому покупателю название Outlander эта модель получила два года спустя с началом продаж этого автомобиля в Европе и России. Автомобиль пришелся по вкусу отечественным покупателям, но ключевые достижения были еще впереди.

Второе поколение Outlander было представлено в 2006 году и продавалось в России под назнванием названием Outlander XL. Эта приставка появилась потому, что около полутора лет первое и второе поколения продавались в стране одновременно. Новое поколение Outlander выросло в размерах, стало еще более функциональным и комфортным. В 2009 году прошел рестайлинг второго поколения модели, а год спустя она получила «российскую прописку» – стартовало крупноузловая сборка Outlander на заводе «ПСМА Рус» в Калуге.

В 2012 году свет увидело третье поколение Outlander. Примечательно, что первой страной, где были запущены его продажи, была Россия, что говорит о высоком приоритете отечественного рынка для Mitsubishi. В ноябре 2012 года производство третьего поколения стартовало на заводе «ПСМА Рус» под Калугой. Автомобили собирались уже по полному циклу сборки, со сваркой и окраской. Не менее важной вехой можно считать и то, что в 2013 году в России стартовали продаж Outlander в версии с подключаемым гибридным приводом (PHEV).

В 2015 году прошел рестайлинг третьего поколения Outlander. Обновленную версию показывают на международном автосалоне в Нью-Йорке. Изменения коснулись облика модели — были модицифированы передние и задние бампера, решётка радиатора, задняя оптика, появились светодиоды и новые 18-дюймовые колёсные диски.

Спустя 3 года Outlander претерпевает еще один рестайлинг. И уже год спустя появляется востребованная клиентами комплектации с семиместным салоном. Mitsubishi продолжает активно совершенствовать модель, в частности неоднократно вносились улучшения и изменения в работу подвески, рулевого управления, внешний и внутренний дизайн. В 2020 появились две новые мультимедийные системы Mitsubishi Connect 8″ и Яндекс.Авто. Фирменная система полного привода S-AWC стала доступна во всех комплектациях модели с полным приводом.

Обновленный Outlander 2021 модельного года – это по-прежнему практичный, вместительный и надежный кроссове, который стал еще более элегантным благодаря новым элементам дизайна кузова и салона. Автомобиль предлагается с двумя двигателями на выбор, моно-приводом или интеллектуальной системой S-AWC, в версии с пяти- или семиместном салоном, с мультимедийной системой Яндекс или Mitsubishi Connect. Но во всех вариантах автомобиль отличает внушительный багажник и впечатляющий клиренс в 215 мм.

Подарок для клиентов

К 30-летнему юбилею Mitsubishi решила сделать подарок своим покупателям. Каждый клиент, заключивший контракт в декабре 2021 года, становился участником розыгрыша путешествия на Байкал. В проекте участвовали только официальные дилерские центры Mitsubishi на территории страны.

«В России очень много удивительных, неповторимых по красоте мест. Этим проектом нам хотелось показать, что такие места, как Байкал, ближе и доступнее, чем могут показаться на первый взгляд. За рулём автомобилей Mitsubishi каждый водитель будет чувствовать уверенность и надежность в любых дорожных и погодных условиях», – пояснял замысел президент и главный исполнительный директор ООО «ММС Рус» Осаму Иваба.

31 декабря состоялся розыгрыш, где случайным образом были выбраны 3 счастливых клиента, одной из которых стала жительница Новосибирска, врач-стоматолог Светлана Старцева. Она приобрела новый Mitsubishi Outlander в декабре 2021 года.

По словам Светланы Старцевой, до этого у нее не было опыта владения автомобилями Mitsubishi, но она знала об этой марке от своих знакомых, которые ее позитивно оценивали. Выбор в пользу Outlander был отнюдь не случайным. «В первую очередь для меня была важна проходимость. Мы живем в Сибири, здесь зимой много снега. Кроме того, хочется ездить на дачу, на Алтай. Поэтому важно, чтобы можно было везде можно проехать, – рассказывает Светлана Старцева. – Я всегда обращаю внимание на наличие полного привода и величину клиренса. В целом я люблю большие автомобили с просторным салоном. Также мне как дачнику очень было важно, чтобы в автомобиле был вместительный багажник. После того, как я прошла тест-драйв Outlander, меня все устроило, и я приняла решение о покупке».

О конкурсе Светлана Старцева узнала позже и, заполняя анкету, первоначально не верила в то, что может победить. «Подписывая контракт, я не могла предположить, что покупка автомобиля принесет не только положительные эмоции от обладания, но и увлекательную поездку на легендарное озеро Байкал. Когда 31 декабря мне пришла информация о победе, я находилась в Санкт-Петербурге и позвонила в «ФАСТАР», так как не поверила в то, что именно мне выпала такая возможность. Я очень обрадовалась», – отметила Светлана Старцева. По ее словам, она родилась в Иркутской области, однако уже 30 лет живет в Новосибирске, а на Байкале бывала лишь мимолетно в детстве.

Поездка не только оправдала ожидания, но и превзошла их. «Путешествие оставило очень приятные впечатления. Все было организовано на самом высоком уровне. Нас селили в лучших отелях, у нас были интересные экскурсии, нас постоянно фотографировали, вручили много подарков. Всем было комфортно, приятно. Очень хорошие впечатления остались от взаимодействия с представителями Mitsubishi. Думаю, путешествие надолго останется в памяти», – рассказала Светлана Старцева.

Новый дилерский центр

Марка Mitsubishi присутствует официально на новосибирском рынке более 19 лет и хорошо знакома местным клиентам. На сегодня единственным официальным дилером марки является компания «ФАСТАР». Свой первый автосалон на улице Станционной компания торжественно открыла в феврале 2017 года. Общая площадь дилерского центра Mitsubishi — 1 400 кв.м. Салон отличает удобное местоположение – около новосибирского Экспоцентра по дороге в аэропорт Толмачево.

Успехи работы дилерского центра стали основанием для расширения присутствия марки в городе. Так, в октябре 2021 года в Новосибирске был торжественно открыт второй полнофункциональый дилерский центр Mitsubishi на улице Большевистской. В церемонии принимал участие главный исполнительный директор российского дистрибьютора Mitsubishi Осаму Иваба, что говорит о высоком уровне дилерского центра и его соответствии самым последним стандартам марки.

Так, внешний облик и интерьер дилерского центра был выполнен в соответствии с обновлённым глобальным дизайном Mitsubishi, где доминируют чёрный и белый цвета с красными элементами. Новый салон стал 66-м дилерским центром Mitsubishi в России в самых последних стандартах японской марки.

Дилерский центр на Большевистской имеет общую площадь 957 кв.м. В ремонтной зоне площадью более 480 кв.м. организованы 1 пост активной приемки, 3 поста слесарного ремонта, стенд регулировки углов установки колес, пост компьютерной диагностики, пост электрики и дополнительного оборудования, 1 пост роботизированной мойки и 1 пост ручной мойки. Пропускная способность СТО – до 310 автомобилей в месяц.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, по итогам 2021 года в Новосибирской области был продан 451 новый автомобиль Mitsubishi. Это больше, чем в других регионах СФО и почти треть от общесибирских продаж марки. Таким образом, у Mitsubishi есть все для того, чтобы продолжать усилить свои позиции в регионе.

Приглашаем в дилерские центры «ФАСТАР»

«ФАСТАР» на Станционной +7 (383) 312-13-28

«ФАСТАР» на Речном +7 (383) 388 74 43

https://mitsubishi-fastar.ru/

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