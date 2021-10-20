В Новосибирске торжественно открыли второй дилерский центр Mitsubishi

Президент и главный исполнительный директор российского дистрибьютора Mitsubishi Осаму Иваба 19 октября 2021 года посетил Новосибирск и торжественно открыл второй в городе дилерский центр японской марки.

О желании иметь по два дилерских центра в сибирских городах-миллионниках действующий глава российского представительства Mitsubishi Осаму Иваба говорил в интервью «Континенту Сибирь» еще в 2011 году. Напомним, что ранее у Mitsubishi было двое партнеров в Новосибирске — «МАКС Моторс» и «СЛК-Моторс». С 2013 по 2016 год единственным официальным дилером Mitsubishi в Новосибирске оставалась ГК «МАКС Моторс». Тем не менее, с осени 2013 года по 2016 год у нее было двое дилерских центров японской марки — на Станционной и на Добролюбова.

После их закрытия в 2016 году новым дилером стала самарская компания «ФАСТАР» (на сегодня помимо Mitsubishi официально представляет в Новосибирской области бренды Mazda, Subaru, Volkswagen, Mercedes-Benz, Renault, LADA). В начале 2017 года она открыла салон на Станционной, который оставался единственным дилерским центром Mitsubishi в Новосибирске.

Летом 2021 года «Континенту Сибирь» стало известно о том, что «ФАСТАР» подписал протокол о намерениях с дистрибьютором Mitsubishi о запуске второго дилерского центра. Таким образом, благодаря такому шагу компании «ФАСТАР» удалось сохранить статус единственного официального дилера Mitsubishi в Новосибирске.

19 октября состоялась торжественная церемония запуска нового салона на Большевистской, который расположился в едином комплексе с LADA и Renault. По данным дистрибьютора марки, открывшийся на Большевистской центр стал первым в новом формате в Новосибирске. Внешний облик и интерьер дилерского центра выполнен в соответствии с обновлённым глобальным дизайном Mitsubishi, где доминируют чёрный и белый цвета с красными элементами. Новый салон стал 66-м дилерским центром Mitsubishi в России в новых стандартах японской марки.

По данным дистрибьютора, новый дилерский центр имеет общую площадь 957 кв.м. В ремонтной зоне площадью более 480 кв.м. организованы 1 пост активной приемки, 3 поста слесарного ремонта, стенд регулировки углов установки колес, пост компьютерной диагностики, пост электрики и дополнительного оборудования, 1 пост роботизированной мойки и 1 пост ручной мойки. Пропускная способность СТО – до 310 автомобилей в месяц.

«Доля продаж Сибирского федерального округа (СФО) в общих продажах Mitsubishi в России составляет 6%, а доля продаж Новосибирска в СФО – 23%. Новосибирск – третий по численности город в России, поэтому открытие здесь второго дилерского центра стало закономерным шагом», – резюмировал в ходе церемонии запуска салона Осабу Иваба.

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