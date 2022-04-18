Одной из ключевых тем еженедельного оперативного совещания правительства Новосибирской области 18 апреля стал начавшийся пожароопасный сезон. Абсолютное большинство пожаров происходит в сельской местности и возникает по причине халатности и губернатор поручил активнее с этим бороться.

Начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов сообщил, что за истекшую неделю число возгораний в регионе увеличилось в шесть раз – всего было зафиксировано свыше тысячи пожаров. И в 95% случаев причиной становилась горящая трава. В связи с этим в Новосибирской области был введен особый противопожарный режим.

Антирейтинг самых «горючих» районов за последнюю неделю возглавили Куйбышевский, Убинский и Каргатский. Губернатор Андрей Травников предложил обновлять этот список каждую неделю и главам названных районов обращать особое внимание на обстановку.

«Да, мы готовились к началу пожароопасного сезона, у нас достаточно сил и средств для борьбы с огнем. Но есть одно направление, которое нужно усилить, причем срочно. Как говорил один герой советского фильма, дороже всего нам обходится человеческая глупость – отметил губернатор. – С ней бороться сложнее, чем с огнем».

Андрей Травников поручил сотрудникам МЧС и полиции, кроме традиционной работы со СМИ и председателями СНТ, активизировать работу с общественными организациями. А министру сельского хозяйства Евгению Лещенко – «пересмотреть и ужесточить» формы государственной поддержки владельцев земель, на которых были зафиксированы поджоги травы. «Попрошу в дальнейших докладах сообщать о том, сколько дел находится в рассмотрении», – резюмировал он.

Ранее новосибирский минсельхоз внес коррективы в критерии оценки конкурсных заявок на гранты для фермеров. Нововведения позволят расширить возможности получения грантов, особенно для небольших фермерских хозяйств, и тех, кто занимается выращиванием овощей и картофеля. Именно этими продуктами, по словам Евгения Лещенко, регион самообеспечен хуже всего – всего на 51%. Также на прошлой неделе было введено возмещение части прямых понесенных затрат на создание или модернизацию объектов по переработке сельскохозяйственной продукции.