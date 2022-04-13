Новосибирцы могут купить квартиру в строящемся жилом комплексе «Калининский» на Ипподромской магистрали без ипотеки. Застройщик предоставляет покупателям рассрочку под 0%. Специальное предложение будет действовать до 13 мая.

Группа компаний «Сибмонтажспецстрой» предложила своим клиентам рассрочку под 0% при первоначальном взносе не менее 20% при покупке квартиры в ЖК «Калининский-3». Как прокомментировали «Континенту Сибирь» в компании, новая акция рассчитана на тех клиентов, кому не подходят новые ипотечные условия. «Наше предложение позволит новосибирцам приобрести квартиру в новом доме на комфортных для них условиях», – рассказали в компании.

Новый дом 3-й очереди ЖК «Калининский» строится недалеко от центра города вдоль улицы Ипподромской. В шаговой доступности от 18-этажного дома медицинские учреждения, детские сады и школы, торговые и фитнес-центры. Монолитно-кирпичный дом имеет закрытую охраняемую территорию? А в подземный паркинг можно спуститься на лифте.

Срок сдачи дома – II квартал 2023 года. В офисе продаж «СМСС Недвижимость» на Романова, 55 можно оформить электронную регистрацию сделки, которая позволяет сэкономить время (одно посещение офиса продаж, договоры регистрируются в течение 3-5 дней, есть возможность провести межрегиональную сделку).

ГК «СМСС» также проводит акцию для приобретения жилья в строящемся жилом комплексе «Коперник» на правом берегу Новосибирска.

Записаться на экскурсию можно по телефону 8 (383) 209-28-44 или на сайте https://ac-kopernik.ru/

Отдел продаж: ул. Романова, 55, 2-й этаж

Проектная декларация размещена на сайте Наш.дом.рф

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