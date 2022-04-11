ГК «СМСС» проводит акцию для приобретения жилья в строящемся жилом комплексе «Коперник» на правом берегу Новосибирска. Рассрочка под 0% будет действовать до 13 мая.

Группа компаний «Сибмонтажспецстрой» предложила своим клиентам рассрочку под 0% при первоначальном взносе не менее 20% для покупки квартиры в ЖК «Коперник». «Мы ценим желание наших клиентов приобрести квартиру в нашем доме. Понимая, что новые ипотечные условия подходят не для всех, мы разработали комфортные условия для приобретения нового современного жилья», – прокомментировали «Континенту Сибирь» акцию в компании.

Новый ЖК «Коперник» возводят в Октябрьском районе Новосибирска неподалеку от ТРЦ «Сибирский молл» и станции метро «Березовая роща». 27-этажное строение с подземной автостоянкой – это дом класса «комфорт плюс». Жилой комплекс предлагает планировочные решения самых удобных форматов от 20 кв. м до 101 кв. м. Во всех квартирах – витражное остекление лоджий. Во дворе расположена детская площадка с безопасным покрытием и современными игровыми комплексами. Для взрослых спроектированы зона отдыха и спортивная площадка. Двор жилого комплекса будет огорожен от машин и посторонних, доступ – по магнитному ключу. Кроме того, предусмотрено круглосуточное видеонаблюдение по периметру территории, во дворах, в холлах первого этажа, в лифтах и паркинге.

Срок сдачи дома – I квартал 2024 года. В офисе продаж «СМСС Недвижимость» на Романова, 55 можно оформить электронную регистрацию сделки, которая позволяет сэкономить время (одно посещение офиса продаж, договоры регистрируются в течение 3-5 дней, есть возможность провести межрегиональную сделку).

Записаться на экскурсию можно по телефону 8 (383) 209-28-44 или на сайте https://ac-kopernik.ru/

Отдел продаж: ул. Романова, 55, 2-й этаж

Проектная декларация размещена на сайте Наш.дом.рф

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