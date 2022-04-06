Новосибирские власти анонсировали меры поддержки предприятий 

Заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка назвал меры поддержки предприятий региона. Одна из мер позволит компенсировать процентную ставку по кредитам организаций.

6 апреля в пресс-центре ТАСС заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка озвучил меры поддержки на региональном уровне, которые планируется внедрить для поддержки местных компаний.

Сергей Сёмка напомнил о том, что некоторым предприятиям оказывается поддержка на федеральном уровне. Так, 20 новосибирских компаний внесены в список системообразующий предприятий — у них появляется возможность льготного кредитования. Он уточнил, что в настоящий момент по федеральному списку оформлен пока один кредит.

«По нашему списку. У нас порядка 125 предприятий, и мы подготовили новый продукт Фонда развития промышленности для 48 предприятий, которые входят в обрабатывающую промышленность. Этот новый продукт называется «Деловой оборот» — он включает в себя, если сказать по-простому, кредитное пополнение оборотных средств», — сообщил Сергей Сёмка.

Он уточнил, что завтра указанный продукт планируется представить губернатору на согласование. По предварительным данным, срок кредитования по нему составит до одного года, сумма — от 5 до 10 млн рублей под эффективной ставкой порядка 9,5%.

«Второй продукт, который нам надо до конца недели разработать — субсидирование процентных ставок по кредитам, по которым либо увеличилась, когда была плавающей, кредитная ставка предприятий, либо те, кто уже взяли новые кредиты после увеличенной ключевой ставки. Компенсация процентной ставки. Это безвозмездная субсидия, по ней мы должны разработать условия», — сказал замгубернатора.

По словам замгубернатора, по первому продукту условием станет сохранение количества занятых на предприятии в течение года.

Напомним, накануне стало известно о том, что около 200 предприятий Новосибирской области вошли в перечень готовых оказать поддержку другим организациям и принять на временные работы их сотрудников.