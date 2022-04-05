Около 200 предприятий Новосибирской области готовы организовать дополнительные временные рабочие места

184 предприятия Новосибирской области вошли в перечень готовых оказать поддержку другим организациям и принять на временную работу их сотрудников. Об этом стало известно в ходе заседания межведомственной рабочей группы по обеспечению стабильного функционирования регионального рынка труда под председательством вице-губернатора Сергея Нелюбова 5 апреля.

На заседании обсудили вопросы мониторинга рынка труда, работы предприятий региона и защиты прав их сотрудников, сообщили в пресс-службе областного правительства во вторник.

Как доложили специалисты в ходе мероприятия, ситуация на рынке труда Новосибирской области на сегодняшний день оценивается как относительно стабильная. В регионе разрабатываются дополнительные меры для обеспечения устойчивости экономики и рынка труда – новые возможности для центров занятости, организация дополнительных мероприятий по занятости и другие. В настоящее время 184 предприятия области вошли в перечень предприятий региона, которые готовы оказать поддержку другим организациям и принять на временные работы их сотрудников.

Замгубернатора подчеркнул, что всем отраслевым министерствам необходимо продолжить формирование предложений по участию предприятий курируемой сферы в дополнительных мероприятиях по поддержке занятости – такие, как временные работы и профессиональная переподготовка для работников, находящихся под риском высвобождения. Кроме того, необходимо продолжать мониторинг ситуации на рынке труда, в том числе мониторинг высвобождения работников и введения на предприятиях режимов неполной занятости.

Как доложила министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева, по сравнению с предыдущей неделей численность безработных граждан и количество предложений в региональном банке вакансий практически не изменились. Уровень зарегистрированной безработицы по-прежнему составляет 1,2% от численности рабочей силы. Роста обращений граждан в службу занятости нет. Количество вакансий, как и раньше, превышает численность безработных граждан, зарегистрированных в центрах занятости, в 2,5 раза. В региональном банке вакансий содержится 41 тысяча 216 предложений работы.

Как подчеркнули участники заседания, на особом контроле в регионе остаются системообразующие предприятия. С их руководителями проводятся встречи, даются разъяснения о возможности получить меры поддержки. В настоящее время в регионе формируется перечень предприятий региона, которым будет оказана поддержка в сфере занятости. На 5 апреля в него включены 184 предприятия для организации общественных работ для 1 323 ищущих работу и безработных граждан.

В завершении мероприятия Сергей Нелюбов подчеркнул, что совместно отраслевыми министерствами, администрациями муниципальных районов и городских округов, а также центрами занятости населения продолжится формирование перечня предприятий – участников дополнительных мероприятий по поддержке занятости населения.

Ранее сообщалось о том, что правительство Новосибирской области намерено поддержать региональный рынок труда.