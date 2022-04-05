В Новосибирске назначен новый начальник управления мэрии по земельным ресурсам

В мэрии Новосибирска произошли кадровые изменения. В городской администрации назначены новый начальник управления по земельным ресурсам и председатель комитета муниципальной жилищной инспекции.

О кадровых назначениях сообщил 5 апреля мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе оперативного совещания.

«Принял решения о назначении заместителя начальника департамента земельных и имущественных отношений — начальника управления по земельным ресурсам Новосибирска Зарубина Вячеслава Викторовича», — сказал мэр.

Анатолий Локоть отметил, что Вячеслав Зарубин практически весь трудовой путь работает в структурах муниципалитета. До назначения на должность Зарубин работал и. о. заместителя начальника департамента — начальника управления по земельным ресурсам мэрии Новосибирска.

Мэр Новосибирска также сообщил о назначении нового председателя комитета муниципальной жилищной инспекции. Им стал бывший начальник организационно-контрольного отдела департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Сергей Верещак.

Напомним, в начале марта ГУФСИН по Новосибирской области возглавил Алан Купеев. Ранее стало известно о назначении нового начальника ГУ министерства юстиции РФ по региону.